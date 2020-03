Chuva deixa mais de 500 famílias desabrigadas em Hidrolândia

O amanhecer do dia revelou um cenário assustador para moradores da cidade de Hidrolândia, na região da Ibiapaba. A chuva (53 mm) que banhou o Município entre as 7 horas de terça-feira (24) e 7 horas de ontem (25) deixou um rastro de destruição.

Casas derrubadas, veículos arrastados, centenas de famílias desabrigadas e corte no fornecimento de energia e telefone. "Nunca vi algo parecido", sintetizou, a prefeita da cidade, Iris Martins (PDT).

Os bairros Progresso e Vilas Freitas foram os mais afetados pela cheia do Rio Batoque. Segundo a Defesa Civil do Município, no primeiro, "cerca de 350 famílias ficaram desabrigadas", enquanto no segundo, o órgão estima que mais de 150 famílias tenham sido desalojadas. De acordo com a gestora municipal, "pelo menos oito casas desabaram" e, em outras - ainda a contabilizar - , "a água subiu a uma altura de quase dois metros".

Diante dos estragos, o Município vai decretar, hoje (26), estado de calamidade pública. Os moradores que tiveram de deixar suas casas estão abrigados em um colégio, no centro da cidade. Outra parte foi alocada em casas de parentes e amigos.

O coordenador da Defesa Civil de Hidrolândia, Antônio Raimundo da Silva, disse que, durante a enxurrada provocada pela cheia do rio, seis pessoas se afogaram. "Mas todas foram resgatadas", pontuou. Apenas uma, em estado mais grave, foi socorrida à cidade de Sobral. As demais, receberam atendimento no próprio Município.

Surpreendidos com a subida abrupta da água do Rio Batoque, muitos moradores tiveram que buscar abrigo na copa das árvores. O agricultor Olavo da Costa foi um deles. O momento de "terror" vivido, conforme rememora, durou quase seis horas. "Fiquei de uma da madrugada até as 7 horas esperando o resgate".

Danos

O volume do rio só baixou no início da tarde de ontem (25). Duas caçambas foram utilizadas para remover os escombros e retirar a lama que invadiu casas e ruas.

Dois caminhões-pipas ficaram encarregados de fazer a limpeza nos imóveis. A Defesa Civil ainda contabiliza os danos. Técnicos fazem vistoria em residências e comércios na tentativa de identificar se há risco de desabamento. O trabalho da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, árduo diante do cenário de destruição, foi ainda mais dificultado, diante do corte no fornecimento de energia e telefone.

A Enel informou, por meio de nota, que as fortes chuvas danificaram a rede elétrica não só de Hidrolândia, mas também da cidade de Guaraciaba do Norte.

Ontem à tarde, técnicos da companhia iniciaram os trabalhos para normalizar o fornecimento de energia. Até o fechamento desta matéria, parte das duas cidades ainda estavam sem energia e telefone. Segundo a Defesa Civil de Hidrolândia, esta foi a primeira vez que o Rio Batoque transbordou.

Rodovia interditada

Na cidade de Ererê, a força da água decorrente de uma chuva de 135 mm, cortou a rodovia CE-287, na divisa com o município de Pau dos Ferros (RN). O rompimento ocorreu na manhã de ontem (25). O prefeito de Ererê, Toinho do Luizão, explicou que o rompimento de um açude acarretou na ruptura do asfalto.

O trecho danificado foi inaugurado há menos de quatro meses. As obras custaram R$ 9,2 milhões e ainda estão no prazo de responsabilidade da empreiteira. O tráfego de veículos foi bloqueado e, segundo a Prefeitura, só deve ser liberado nos próximos dias.

Casas inundadas

Em Jaguaribe, a chuva de 132 milímetros deixou ruas alagadas e inundou 30 residências. De acordo com o secretário de Gestão e Planejamento do Município, Valnei Peixoto, não houve desalojados. "Só danos materiais", frisou. Há quase 10 anos a cidade não recebia volume tão alto de chuva em um intervalo de 24 horas.