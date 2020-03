Chove em 89 cidades do Estado; maior volume foi registrado em Hidrolândia

O município de Hidrolândia, na região da Ibiapaba, registrou o maior volume pluviométrico do Estado entre as 7 horas desta segunda-feira (02) e 7 horas desta terça (03), conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Neste intervalo, a chuva banhou 89 das 184 cidades cearenses.

Confira os maiores volumes:

Hidrolândia (Posto: Betania) : 75.0 mm Tamboril (Posto: Fazenda Nova) : 73.0 mm Paracuru (Posto: Jardim Do Meio) : 61.0 mm Mucambo (Posto: Mucambo) : 52.0 mm Maranguape (Posto: Ac. Amanary) : 51.0 mm Pedra Branca (Posto: Capitao Mor) : 47.0 mm Barreira (Posto: Barreira) : 45.0 mm São Benedito (Posto: Sitio Chapadinha) : 44.0 mm

O órgão meteorológico registrou precipitação em todas as regiões do Ceará, com destaque para os Inhamuns e a região litorânea. Este é o vigéssimo dia consecutivo que chove em mais de 50 cidades cearenses.

Em fevereiro, mês que abre a quadra chuvosa, as chuvas ficaram 69.2% acima da média histórica, que é de 118.6 milímetros.

Para os próximos três meses da quadra (março, abril e maio), o prognóstico da Funceme é de que a chance das chuvas ficarem acima ou dentro da média é de 80%.

A previsão para amanhã e quinta-feira, ainda conforme a Funceme, é de nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões.