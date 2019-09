Aplicativo auxilia produtores a manter alimentação para rebanho

Os dois semestres do ano, no semiárido nordestino, possuem características bem distintas. No Ceará, os primeiros seis meses são marcados pela incidência de chuva. Já no segundo período, a pluviometria dá trégua. Diante deste cenário, se faz necessário planejamento em múltiplas esferas para que o período de estiagem consiga se ancorar nos meses de chuva. Uma dessas preocupações inclina-se ante a pastagem, que possui vital importância na alimentação dos rebanhos. O problema reside na perda de nutrientes destes pastos durante a falta de água.

A alternativa, para quem não se preparou para fazer reserva alimentar, acaba sendo recorrer a outras fontes de forragem, que tendem naturalmente a ficar mais caras. A zootecnista Ana Clara Cavalcante, pesquisadora da área de Forragicultura e Pastagens da Embrapa Caprinos e Ovinos, de Sobral, alerta que com o planejamento, além de otimizar os custos de produção, o produtor pode ainda reduzir o impacto da atividade pecuária sobre as pastagens, contribuindo para a sustentabilidade da criação de caprinos, ovinos e bovinos.

"Geralmente, muitos produtores só começam a se preocupar neste período seco, uma época em que não dá mais para fazer silagem, para plantar ou colher. Aí ficam em dependência muito grande da compra de forragem de outras regiões que, nesta época, têm preço mais elevado", disse.

Para auxiliar os produtores, a Embrapa desenvolveu, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), um aplicativo para celulares e tablets. A proposta é que o App seja útil para ajudar a contabilizar a quantidade de forragem disponível e a estimativa de consumo de cada rebanho, para, assim, calcular, mês a mês, se há sobra ou déficit de forragem nas propriedades. A zootecnista explica que com uso do aplicativo, é possível caracterizar as fontes de alimentação disponíveis na propriedade rural e obter diagnósticos para saber se esses recursos forrageiros serão suficientes para os animais ao longo do ano.

"A partir disso, é possível seguir para alternativas como compor palmal, banco de proteína, melhorar a capineira, usar outras fontes de forragem, fazer silagem, ter feno ou reduzir tamanho do rebanho", destaca Ana Clara.

O aplicativo possibilita ainda que o usuário faça simulações sobre as condições de reserva alimentar para períodos futuros. Ao disponibilizar fotos de plantas forrageiras na época chuvosa, é possível comparar com a situação da propriedade rural e, ao inserir dados do rebanho e características da produção, se chegar a diagnósticos que orientem as tomadas de decisão. "O importante é que ele seja usado como ferramenta de planejamento para que, quando comece o período seco, o produtor já tenha reserva de alimentos preparada", reforça a pesquisadora.

Funcionalidade

Para 2020, a Embrapa estima que o aplicativo, que está disponível no Google Play com o nome "Orçamento Forrageiro", ganhe uma nova funcionalidade: um simulador que sugere opções de forragem mais adequadas às condições locais, auxiliando no planejamento e gestão forrageira da propriedade de forma mais personalizada. A ferramenta tecnológica já teve mais de mil downloads feitos por usuários do sistema Android.