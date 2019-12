Vice assume poder em Granjeiro em posse nesta sexta, após assassinato de prefeito

O meio político em Granjeiro, na região do Cariri (sul do Ceará), está ainda mais dividido após o assassinato a tiros do prefeito João Gregório Neto (PL), conhecido como João do Povo, na última terça-feira (24), véspera de Natal. Nesta sexta-feira, às 15h, na sede da Câmara Municipal, o vice-prefeito da cidade, Ticiano Tomé (PSDB), será empossado como novo chefe da Prefeitura. Ele terá um ano de mandato.

Apesar de comporem a mesma chapa, os dois estavam rompidos politicamente há pouco mais de oito meses, após o grupo político de Vicente Tomé, pai de Ticiano e prefeito por três vezes do município, fazer denúncias contra João do Povo, que era investigado devido a denúncias de fraude em licitações.

Ticiano Tomé assume poder após prefeito ser executado próximo a açude Foto: Reprodução/Facebook

Em meio ao clima de luto, as diferenças políticas no município (ex-distrito de Caririaçu) se acentuaram, e a cidade começa a notar os primeiros impactos. Nesta quinta-feira, cinco gestores ligados ao grupo político de João do Povo entregaram suas cartas de demissão ao presidente da Câmara Municipal, Luiz Márcio Pereira (PMN).

Nos bastidores, políticos da pequena cidade de menos de 5 mil habitantes comentam que cerca de 50 pessoas devem deixar seus cargos hoje após a posse do novo prefeito. O motivo? Aliados de João do Povo não são bem vistos pelo grupo de Ticiano Tomé e de seu pai, por conta das diferenças políticas. Com isso, ele deve indicar novos gestores para essas funções que vão ficar desocupadas.

Posse antecipada

Inicialmente, a posse de Ticiano estava prevista para a segunda-feira (30). No entanto, a cerimônia foi antecipada para hoje. A justificativa, segundo o presidente da Câmara, é a necessidade da cidade. Fornecedores de Granjeiro, por exemplo, não queriam vender mercadoria porque não havia prefeito para garantir o recebimento. "Os postos de combustíveis ficaram na dúvida se deveriam abastecer as ambulâncias, porque não tinha prefeito para assinar a nota fiscal. Eu que estou tendo que assinar para garantir os pagamentos", explicou.

Além disso, Luiz Márcio disse que a data da posse foi definida após consenso entre os vereadores e a área jurídica da Casa. Vereadores contam que a data "apressada" foi definida após pressões de Ticiano e seu pai. Ontem, eles estiveram na Câmara para tentar fazer com que a cerimônia fosse realizada ainda ontem.

Divisão política

Com Ticiano Tomé na Prefeitura da cidade, base e oposição serão redesenhadas. Na Câmara Municipal, dos nove vereadores, apenas três são aliados ao seu grupo - que antes formavam a oposição a João do Povo e, agora, irão compor a base da gestão.

Os outros seis vereadores formavam a base de João do Povo. Nesse número, está o presidente da Câmara, Luiz Márcio. Segundo ele, o Legislativo Municipal estará à disposição para dialogar com a gestão, "para administrar pelo bem do povo". No entanto, ele garante que continuará sendo oposição ao grupo político do novo gestor. Resta saber se os demais também irão migrar de base para oposição.

Investigação

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou, na noite desta quinta-feira, que a Polícia Civil e a Polícia Militar mantêm as buscas pelos suspeitos da morte do prefeito. "Diversas pessoas prestaram depoimento desde o dia do crime. Mais informações serão divulgadas em momento oportuno para não comprometer o andamento das investigações", citou nota da Pasta enviada ao Sistema Verdes Mares.