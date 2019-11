Vereadores defendem frente para acompanhar fiscalização predial

A poucos dias para o desabamento do Edifício Andrea completar um mês, vereadores da Capital se mobilizam para criar uma frente parlamentar para acompanhar a fiscalização predial da Prefeitura de Fortaleza. Ontem, em audiência pública na Câmara Municipal de Fortaleza, parlamentares discutiram medidas com especialistas para efetivar a aplicação da Lei de Inspeção Predial (9.913/2012), que dispõe sobre a perícia preventiva de prédios e demais construções na Cidade.

Na última terça-feira (5), o Sistema Verdes Mares informou que o Executivo Municipal elaborou um projeto-piloto de fiscalização predial para identificar riscos estruturais, falhas técnicas em certificados e na execução de reformas em prédios antigos. As primeiras edificações, públicas e privadas, a receberem a medida serão as dos bairros Centro e Jacarecanga, por concentrarem o maior número de construções velhas, anunciou o prefeito Roberto Cláudio (PDT). O trabalho será realizado em conjunto com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará (Crea-CE), com o Ministério Público do Estado (MPCE), Defesa Civil e demais órgãos competentes.

O objetivo da frente parlamentar é acompanhar o trabalho que será desenvolvido pela Prefeitura e propor alterações na lei. De acordo com o vereador Sargento Reginauro (Pros), ainda nesta semana serão recolhidas assinaturas de parlamentares para oficializar a solicitação ao presidente da Câmara, Antônio Henrique (PDT). A intenção, segundo ele, é que o requerimento possa ser apresentado até a próxima quinta (14).

“É preciso que ele (presidente da Câmara) aprove para nós podermos criar (a frente). E nós também precisamos criar um grupo de trabalho para que a gente possa debater iniciativas com o poder público e cobrar ações, para que a população não seja surpreendida com mais uma tragédia”, ressaltou o vereador.

Em paralelo à iniciativa de Sargento Reginauro, Antônio Henrique também está propondo supervisionar o trabalho da Prefeitura. O objetivo, segundo a Câmara, é formar uma comissão para acompanhar a fiscalização do projeto-piloto do Executivo.

Trabalho iniciado

O presidente do Crea-CE, Emanuel Mota, informou que edificações antigas e sem o Certificado de Inspeção Predial (CIP) já começaram a ser mapeadas na Capital. Segundo ele, o levantamento está sendo realizado para ajudar a Prefeitura na identificação dos prédios. Além disso, Mota reforçou que medidas têm sido tomadas pelo órgão para tentar garantir a aplicação da Lei de Inspeção Predial.

“O Crea tem tomado uma série de providências no endurecimento da fiscalização, para que os serviços de engenharia sejam executados por profissionais. A gente tem feito também uma conscientização, mostrando à população a necessidade de realizar planos de manutenções nas edificações”, destacou.

Adequações

Apesar de ter sido aprovada em 2012 e regulamentada em 2015, Márcio Martins (Pros) acredita que a Lei de Inspeção Predial precisa passar por “adequações”. Esta foi também uma questão discutida ontem. Além dos dois vereadores do Pros, Larissa Gaspar (PT) participou da audiência pública na Câmara.

“Tivemos alterações na Lei de Uso e Desocupação dos Solos e no Código da Cidade. Naturalmente, quando essas leis foram alteradas, todas as outras leis que discutem a cidade, moradias precisam de mudança. Temos que adequar as alterações à Lei de Inspeção Predial”, sugeriu Martins.