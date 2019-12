Vamos entregar a Prefeitura com "dinheirinho" no caixa, diz Roberto Cláudio

O prefeito Roberto Cláudio (PDT) reuniu, nesta segunda-feira, a ampla base aliada de vereadores para um almoço, no Paço Municipal. Como foco, um balanço das atividades, tanto do Executivo como do Legislativo, em 2019. Apenas neste ano, foram 76 projetos de autoria da Prefeitura de Fortaleza aprovados pela Câmara Municipal. Outras sete propostas apresentadas em 2019 continuam tramitando na Casa.

"A relação com o Legislativo tem ajudado no verdadeiro papel da Prefeitura de entender as prioridades. Isso tem me permitido olhar a cidade de maneira diferente. Eu tenho aprendido muito com vocês", agradeceu.

O prefeito aproveitou para ressaltar a importância dos parlamentares no planejamento do Mais Ação, programa de investimentos da Prefeitura, que deve ser o grande foco da gestão em 2020.

"O nosso trabalho só acaba em 31 de dezembro do próximo ano. Nesses 12 meses que faltam nós queremos entregar todos os nossos compromissos", ressaltou.

Para o líder da Prefeitura na Câmara Municipal, Ésio Feitosa (PDT), o alto número de aprovações de projetos de autoria do Executivo municipal demonstra o alinhamento dos parlamentares com a atual gestão.

"Foi um ano extremamente positivo do ponto de vista legislativo para a cidade. O prefeito fez um reconhecimento de que tudo está sendo feito na cidade é também mérito da Câmara Municipal, que sempre deu o respaldo legislativo para que todo esse processo aconteça na Cidade".

O alinhamento com Roberto Cláudio não se restringe à ampla base aliada, que conta com, pelo menos, 35 dos 43 vereadores que compõem a Câmara Municipal. Além dos parlamentares oficialmente aliados ao prefeito, Idalmir Feitosa (Sem Partido), Carlos Mesquita (Pros) e Plácido Filho (PSDB) - eleitos por partidos opositores da atual gestão - estiveram presentes no almoço.

"Nós conversamos sobre alguns problemas na Saúde e na Educação. O prefeito nos mostrou que existem inúmeras obras que estão licitadas e entregará todas essas obras no prazo estipulado, ainda dentro do mandato dele. E aquelas obras que não forem terminadas, terá dinheiro em caixa para a execução. Ele foi muito seguro na palavra dele", afirma Feitosa. Entre os parlamentares da base ausentes, apenas os vereadores Evaldo Costa (PRB), Frota Cavalcante (MDB) e Dr. Eron (PP).

Fim de gestão

O encontro também teve um gosto de fim de gestão. Às vésperas de iniciar o último ano no comando da Prefeitura, Roberto Cláudio também fez um balanço das ações dos últimos sete anos e dos legados que a gestão deixará para a Cidade.

"Nós vamos entregar a Prefeitura 100% sem dívida e deixando um dinheirinho no caixa", ressaltou o prefeito. "Vamos poder entregar a Prefeitura com planejamento pronto, com leis urbanísticas aprovadas modernas, uma nova estrutura administrativa, nova territorialização e, o mais importante, saneada fiscalmente, com projetos em andamento e com recursos em caixa para o futuro", detalhou.

A Câmara teve papel fundamental nesse processo, acrescentou. "Ele agradeceu as parcerias nos trabalhos para a cidade de Fortaleza e ressaltou a importância da Câmara para o bom trabalho, porque sem a Câmara os projetos não são aprovados. Nossa cidade evoluiu bastante nesses dois mandatos do prefeito", afirmou Cláudio Gomes (PTC).

As eleições municipais estiveram nas conversas, mas de maneira informal. O prefeito mantém, mesmo entre os aliados, a postura de evitar a discussão sobre qual deverá ser o nome indicado por ele para a sucessão ao Paço.

O foco acabou sendo desviado para a discussão sobre a disputa proporcional, com os vereadores iniciando as movimentações para mudança de partidos. A preocupação central continua sendo o fim das eleições proporcionais e como isto deve impactar na possibilidade de reeleição dos parlamentares que ocupam as cadeiras da Câmara atualmente.