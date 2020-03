TV Verdes Mares recebe homenagem na Câmara de Fortaleza

Com 50 anos dedicados ao compromisso de levar informação aos cearenses, a TV Verdes Mares recebeu, ontem, homenagem na Câmara Municipal de Fortaleza em alusão às suas cinco décadas de existência. A sessão solene foi proposta pelo vereador Dr. Porto (PRTB), que destacou a função cidadã que a emissora cumpre diariamente ao levar informação com credibilidade às casas dos telespectadores.

"Hoje, não é só o Dr. Porto que está homenageando, são todos os vereadores de Fortaleza. A TV Verdes Mares é uma empresa sólida, que mostra diariamente a importância da telecomunicação no nosso Estado, mostrando o que realmente acontece no dia a dia do cidadão", destacou.

Ruy do Ceará, superintendente do Sistema Verdes Mares, do qual a emissora faz parte, agradeceu a honraria e disse que a TV Verdes Mares continuará investindo em tecnologia para se renovar a cada dia e garantir espaço cativo na casa dos telespectadores.

"Este é um momento de muita gratidão, de saber que a gente aproveitou tão bem a liberdade que o cearense nos deu de entrar na sua casa. O momento é de mutação no mercado de mídias globais, mas nós estamos prontos, com toda estratégia muito bem desenhada, para continuar crescendo", ressaltou.

O presidente da Câmara, vereador Antônio Henrique (PDT), também destacou a felicidade em homenagear a TV. "Nós sabemos que não é fácil passar cinco décadas levando informação aos cearenses, e é com muita honra que a Câmara abre as portas para prestar homenagem", acrescentou.

Líder em audiência no Estado, segundo o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o veículo de comunicação conta com coberturas jornalísticas e programações voltadas ao entretenimento, levando informação sobre acontecimentos de todo o Ceará.

A TV Verdes Mares faz parte do Sistema Verdes Mares, grupo que integra uma sucursal da mesma emissora no Cariri, a TV Diário, o jornal Diário do Nordeste, o portal G1 Ceará, a Verdinha 810 AM, a FM 93 e outros canais na sintonia FM em Recife e no Rio de Janeiro.

Estiveram presentes na cerimônia, ainda, o vice-presidente de Administração do Grupo Edson Queiroz, Aelio Silveira; o vice-presidente Institucional do Grupo Edson Queiroz, Roberto Costa e o diretor de jornalismo da TV Verdes Mares, Gustavo Bortoli, além de diretores do Sistema Verdes Mares.

A sessão solene também foi acompanhada pelo diretor Comercial do Sistema Verdes Mares, Erick Picanço; o chefe de gabinete da presidência da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Sérgio Lopes, e pela titular da Coordenadoria Especial de Relações Internacionais e Federativas (Cerif) da Prefeitura de Fortaleza, Patrícia Macêdo.

História

Fundada em 31 de janeiro de 1970 pelo industrial Edson Queiroz, a TV Verdes Mares colocou seu primeiro noticiário no ar, com um conteúdo robusto para a época, com 20 minutos de duração, seis após sua inauguração. Em 1974, fez a primeira transmissão em cores do Nordeste e passou a ser afiliada da TV Globo, a maior rede de televisão do País.

Durante essa trajetória, importantes coberturas jornalísticas foram realizadas, como a visita do papa João Paulo II a Fortaleza, em 1980; o sequestro do então arcebispo de Fortaleza, Dom Aluísio Lorscheider, em 1994; a inauguração do Castanhão, em 2002; e mais recentemente, a tragédia do Edifício Andrea, em outubro do ano passado.