TRE-CE promete criar zonas de combate aos crimes de caixa 2

A Justiça Eleitoral no Ceará deverá ganhar duas zonas especializadas no combate aos crimes eleitorais. A promessa é do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), desembargador Haroldo Máximo, que tomou posse, nesta terça-feira (4), em cerimônia realizada na sede do Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE).

A expectativa da criação das zonas é uma resposta à demanda criada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quando confirmou, em março deste ano, jurisprudência no sentido da competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar crimes comuns que apresentam conexão com crimes eleitorais.

"Essa medida visa combater os crimes de caixa dois e corrupção eleitoral quando forem conexos com as infrações penais comuns. Todos nós sabemos que houve uma decisão recente do Supremo no inquérito 4.435 em que isso ficou estabelecido. Daí essa preocupação generalizada no País inteiro com relação a essas providências que serão tomadas para dotar a Justiça Eleitoral de condições para arcar com esse ônus", declarou o desembargador, sem dar detalhes da logística.

O presidente, que iniciou o biênio na tarde de ontem, prometeu ainda bater a meta de 100% dos cearenses biometrizados até a próxima eleição municipal. O índice no Estado ultrapassou os 80%, mas os números de Fortaleza preocupam. A Capital tem apenas 53% do eleitorado recadastrado. O Tribunal busca estratégias para reverter o quadro, como, por exemplo, fazendo corpo a corpo nas Casas Legislativas com objetivo de sensibilizar as bases eleitorais de deputados e vereadores.

A Corte deverá autorizar o funcionamento das unidades de atendimento ao eleitor nos shoppings de Fortaleza aos sábados como fórmula para atrair o eleitorado.

Haroldo Máximo prometeu ainda entregar a nova sede do TRE-CE até o início do ano que vem. O equipamento é uma das prioridades, segundo ele. A expectativa era que a obra fosse entregue ainda no mandato anterior, da desembargadora Nailde Pinheiro.