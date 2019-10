Tianguá e Irauçuba passam por eleição municipal fora de época neste domingo (27)

A fala dos eleitores é desconfiada ao falar sobre a eleição suplementar que ocorre neste domingo (27) em Tianguá. É a terceira vez, desde o pleito de 2016, que eles irão às urnas para escolher prefeito e vice para o Município.

Faltando menos de um ano até as próximas eleições municipais, a expectativa é que o escolhido finalize o mandato. "Quero prefeito ficha limpa que acabe com a bagunça da nossa cidade", diz o aposentado Vicente de Paulo, 58. "(O eleitor) Fica desacreditado. Ninguém confia mais em ninguém", indica o comerciante Antônio Bento, 71.

A campanha fora de época teve pouco entusiasmo da população. No sábado (26), moradores manifestavam preferências, mas eram poucos os que participavam do último dia de atividades dos candidatos. Na véspera da eleição, os candidatos preferiram fazer "corpo a corpo" com os eleitores. Dr. Luiz (PSD) andou por locais de movimentação, como o Mercado Municipal e a feira livre.

Esses também foram os locais escolhidos por Valdeída do Jean (PDT) para uma caminhada, além de a candidata ter realizado ato no estádio Tancredo Nunes. Já Haroldo Aragão (PT) percorreu o bairro Lions Club, próximo à rodoviária. A reportagem entrou em contato com Zé Terceiro (Patriota), mas não conseguiu retorno sobre agenda.

Serão utilizadas 180 sessões para as eleições suplementares. A distribuição das urnas foi realizada ontem, pelo cartório eleitoral da cidade. A apuração deve ser rápida, com a divulgação do resultado às 19 horas. Neste domingo, Irauçuba também passa pela primeira eleição suplementar, com três candidatos ao cargo de prefeito: Cléia (Pode), Clerdonio Avila (PMN) e Geraldina Braga (PSD).