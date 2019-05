Sudene espera respostas concretas de Bolsonaro

O superintendente da Sudene, Mário Gordilho, adiantou, ontem, ao Diário do Nordeste, que aguarda respostas concretas da visita do presidente Jair Bolsonaro (PSL) ao órgão na próxima sexta-feira (24), em Recife (PE). Ele citou como prioridade o apoio ao Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE) que foi construído com os nove governadores nordestinos pela atual gestão.

O órgão espera que sejam anunciadas pelo presidente as chamadas "ações imediatas" para a região. A Sudene tem mantido conversas com o grupo interministerial da presidência da República para assuntos nordestinos e aguarda ansiosamente um retorno concreto. "Certamente não posso quebrar o que o presidente vai trazer, mas o fator surpresa também é interessante para anunciar algumas ações imediatas", disse Mário.

Assumindo o órgão em setembro do ano passado, Gordilho colocou como desafio tirar o PRDNE do papel. "Não adianta fazer uma pracinha aqui, uma barragenzinha em outro município... Isso não resolver o problema do Nordeste", cobrou. Segundo ele, a visita de Bolsonaro à Superintendência é um fato "inusitado", e "isso demonstra que o presidente está atento e preocupado com o Nordeste". "Essa demanda de campanha já passou. O presidente tomou posse e temos que cuidar do Brasil", concluiu.