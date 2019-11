Saúde de Fortaleza deve receber 54 novos médicos

A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou na sessão de ontem a criação de 54 vagas efetivas para médicos na Capital. Os cargos devem ser ocupados por profissionais pertencentes ao cadastro de reserva do concurso público regido pelo Edital n° 61/2015, que selecionou médicos para os hospitais distritais Evandro Ayres de Moura (Frotinha do Antônio Bezerra), Maria José Barroso de Oliveira (Frotinha da Parangaba) e Edmilson Barros de Oliveira (Frotinha de Messejana).

As unidades terão disponíveis novos 29 cirurgiões-gerais e 25 clínicos-gerais, que, com uma carga horária de 24 horas semanais e remuneração mensal de R$ 9.313 (contando salário-base e gratificações), custarão R$ 8.447.195 por ano à Secretaria Municipal de Saúde.

“A proposta visa ampliar o quantitativo dos cargos de servidores criados pelos Planos de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) dos servidores médicos, atualmente insuficiente para atender à elevada demanda na prestação da assistência médica nas diversas unidades de Saúde, especialmente nos chamados Frotinhas”, afirma a mensagem do prefeito Roberto Cláudio, protocolada na Casa na semana passada.

A insuficiência de médicos, principalmente no Frotinha da Parangaba, já havia sido constatada por via judicial, quando a 12ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza, no dia 7 de agosto, intimou a Prefeitura a disponibilizar mais profissionais de saúde para a população, além de concluir a reforma da unidade no prazo de 120 dias e inaugurar o seu anexo, cujas obras foram iniciadas em 2006, até março de 2020, entre outras determinações. A decisão atendeu à Ação Civil Pública (ACP) movida pela 137ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública do Ministério Público Estadual (MPCE), que inspecionou o hospital e acompanhou fiscalizações do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará (Cremec) e do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará (Coren-CE).

Tratada como prioridade desde a campanha e o início do primeiro mandato, a área da Saúde terá importantes entregas no ano em que Roberto Cláudio (PDT) se prepara para se despedir do Paço Municipal e tentar indicar um sucessor. “A gente vai entregar à cidade mais de 450 novos leitos hospitalares públicos, isso é uma marca muito significativa. Dentro disso está o IJF 2, o novo Hospital da Criança e a ampliação e melhoria de toda a rede de Frotinhas e Gonzaguinhas”, explicou o prefeito de Fortaleza em entrevista recente ao Sistema Verdes Mares.

Seleção

Depois de sucessivas mudanças de prazo e inaugurações parciais (as unidades pediátrica e de atenção prioritária para idosos já estão funcionando), o IJF 2 deve ser entregue, completo, no final do próximo ano, segundo a última estimativa.

Na última terça-feira, começou a tramitar na Câmara Municipal proposta de lei complementar enviada pela Prefeitura solicitando a criação de 600 vagas para preencher, via concurso público, o quadro de funcionários da expansão do hospital. A proposta tramita em regime de urgência.

Serão 249 vagas para nível médio e 351 para nível superior, com salários que variam entre R$ 2.149 e R$ 12.289. Os cargos previstos para nível superior são: médico plantonista, médico diarista, advogado,assistente social, enfermeiro, cirurgião dentista, farmacêutico bioquímico, farmacêutico hospitalar, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista,psicólogo e terapeuta ocupacional. Os cargos de nível médio são para técnicos em enfermagem, higiene dental, imobilização ortopédica, radiologia e análises clínicas.