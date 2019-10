Roberto Cláudio é convidado para iniciativa da OCDE

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) convidou o prefeito Roberto Cláudio (PDT) para integrar um grupo de gestores municipais, com pouco mais de 50 prefeitos de importantes cidades de todo o mundo, chamado “Champion Mayors”, para juntos desenvolverem e aplicarem políticas públicas para combater desigualdades e impulsionar o crescimento econômico inclusivo nas respectivas cidades dos líderes.

Com a iniciativa, a Prefeitura deverá implantar, efetivamente, princípios da “Proposta de Nova York”, do “Plano de Ação de Paris”, da “Agenda de Implementação de Seul” e do “Roteiro de Atenas sobre Inovação”, com políticas públicas para combater desigualdades na Capital.

Para isso, ela contará com o apoio de instituições como a Bloomberg Philanthropies, Brookings Institution e C40 Cities Climate Leadership Group. O grupo “Champion Mayors” é formado pelos prefeitos de Nova York, Los Angeles, Paris, Liboa, Milão, Montreal, entre outros. No Brasil, Fortaleza será a segunda cidade a compor a Organização – o Rio de Janeiro já fazia parte.

Além disso, Roberto Cláudio poderá contribuir na elaboração de normas internacionais e a encontrar soluções para desafios sociais, econômicos e ambientais.

O convite ao prefeito de Fortaleza foi feito pelo secretário-geral da OCDE, Ángel Gurría, e pela prefeita de Paris, Anne Hidalgo, que também é presidente da iniciativa. O documento destaca que o gestor municipal fez “da luta contra a desigualdade uma força motriz em sua agenda como prefeito” na capital cearense.

Enquanto Roberto Cláudio foi convidado a compor o time de prefeitos da iniciativa, o Governo Bolsonaro ainda aguarda autorização para que o País possa ingressar na OCDE. Ao enviar a proposta para fazer parte dos países que compõem a Organização, Bolsonaro esperava contar com o “endosso” do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o que não ocorreu.

Entrada do Brasil

A entrada do Brasil na OCDE pode ficar para o ano que vem. Isso porque um novo secretário-geral da Organização deve ser escolhido, substituindo Ángel Gurría, e avaliação sobre o País pode mudar.

Indicadores

Ao todo, 36 países são membros efetivos da Organização. A maioria deles possui um elevado Produto Interno Bruto (PIB) e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).