Reestruturação das carreiras policiais chega à Assembleia

O governador Camilo Santana (PT) enviou, ontem, à Assembleia Legislativa, a mensagem com a reestruturação das carreiras dos profissionais da Segurança Pública do Ceará, incluindo policiais militares e bombeiros. Na última quinta (13), após cinco horas de negociação, o Governo atendeu às reivindicações de representantes de associações dos militares, chegando as partes a um acordo que foi, inclusive, mediado por deputados e pelo Ministério Público.

A mensagem deverá ser lida na sessão da próxima terça (18). A base do Governo pretende votar a mensagem o quanto antes, ou seja, pode haver pedido de urgência na tramitação. A ideia é votar a proposta ainda em fevereiro, para que a primeira parcela do reajuste salarial seja paga no próximo mês.

Mesmo após o acordo firmado entre Governo e representantes das associações, militares afirmaram não concordar com a proposta. Os representantes da categoria que estiveram nas negociações, então, convocaram reunião geral com os militares para a próxima terça (18), às 9h, na Assembleia. Os impasses em torno do reajuste salarial das categorias já duram duas semanas.

A proposta acordada entre as partes na mesa de negociação, e que chega agora ao Legislativo, eleva o salário-base de um soldado, por exemplo, dos atuais R$ 3,2 mil para R$ 4,5 mil em 2022 - um acréscimo de cerca de R$ 1,3 mil. A correção será feita de maneira escalonada, em três etapas. Antes, o plano de reestruturação do Governo previa um aumento de R$ 1 mil para a mesma patente, a ser pago em quatro parcelas.

Os percentuais foram aumentados e as parcelas diminuídas após intensa negociação. A primeira, equivalente a 40% do valor do reajuste, está prevista para ser paga em março. A segunda parte do aumento, de 30%, deve ficar para março de 2021, e, a última, de igual percentual, para março de 2022. De acordo com o secretário da Casa Civil, Élcio Batista, o impacto total do reajuste dos policiais militares e dos bombeiros no orçamento será de R$ 495 milhões - R$ 149 milhões a mais em relação ao previsto no primeiro acordo. Para poder pagar esse valor a mais, Élcio informou que o Governo irá incorporar algumas gratificações à remuneração-base dos militares.