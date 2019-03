Recadastramento biométrico: TRE-CE tira dúvidas do eleitor

As eleições municipais do ano que vem serão as primeiras nas quais os cearenses só terão duas opções: voto biométrico ou não votar. O processo, entretanto, ainda gera muitas dúvidas: quem ainda precisa fazer a biometria? Até quando? Quais documentos são necessários? Todas essas questões são muitos buscadas pelos eleitores do Estado na internet. O Diário do Nordeste conversou com Lorena Belo, coordenadora de administração de cadastro eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), para sanar essas e outras dúvidas.

Primeiramente, é preciso saber o que é o recadastramento biométrico. Trata-se do cadastramento dos dados biométricos - no caso, impressões digitais - de todo os eleitores do País, que no momento da votação serão utilizados para identificação desse eleitor, evitando, assim, que, por equivoco ou má-fé, um eleitor vote no lugar de outros. O principal objetivo do recadastramento é aumentar a segurança do voto.

Para a eleição de 2020, todos os eleitores cearenses precisam passar pelo cadastramento biométrico. Até o momento, mais de 900 mil em Fortaleza já o fizeram, o que representa cerca de metade do eleitorado da Capital. No Ceará, mais de cinco milhões já realizaram o processo, o que representa cerca de 78% do total. Até novembro deste ano, 55 municípios, incluindo Fortaleza, devem passar pelo recadastramento obrigatório.

Quem já realizou o recadastramento biométrico no município onde mora não precisa repetir o processo. Entretanto, se o eleitor fez o recadastramento e depois se mudou para um município que ainda não implantou o processo, é necessário fazê-lo mais uma vez. Caso haja qualquer dúvida, basta telefonar para o número 148 ou buscar o cartório eleitoral mais próximo para se informar.

Atendimento

Em Fortaleza, há seis postos para fazer o recadastramento biométrico: a Central de Atendimento ao Eleitor, os dois Vapt Vupt - de Messejana e Antônio Bezerra - e os postos de atendimento nos shoppings RioMar Kennedy, Parangaba e Benfica. Outros postos serão abertos em breve.

No interior do Estado, o atendimento é sempre no cartório eleitoral. Durante o período revisional, nos municípios que não são sede de cartório, serão construídos postos de atendimento. Para saber onde ficam, o eleitor pode ligar para o telefone 148. É necessário um documento de identidade oficial com foto, um comprovante de endereço atualizado e ainda o título de eleitor e o CPF.

No dia da votação, muita coisa continua a mesma para o eleitor após o recadastramento biométrico. Ainda é obrigatório apresentar um documento oficial com foto. O mesário vai digitar o número do título e, na sequência, pedirá que o eleitor coloque a sua digital sobre o terminal de verificação. O equipamento faz a conferência e, uma vez confirmada a identidade do eleitor, a urna é liberada para o voto.

Quem não fizer o recadastramento terá o título eleitoral cancelado e não poderá votar nas próximas eleições, enfrentando as restrições por não poder comprovar a quitação eleitoral, como não poder tirar passaporte, inscrever-se em concurso público ou matricular-se em instituição pública de ensino, por exemplo. Também não é possível candidatar-se a cargo eletivo.