PSDB Ceará empossa dirigentes e reforça necessidade de renovação

Reorganização, renovação e reestruturação foram as palavras mais entoadas na convenção estadual do PSDB, na noite desta sexta-feira (10), que deu posse ao ex-senador Luiz Pontes e ao ex-deputado estadual Carlos Matos para a presidência dos diretórios do partido no Ceará e em Fortaleza, respectivamente. O ex-senador Tasso Jereissati prestigiou a passagem de bastão, com o mesmo discurso de mudança.

Realizado no auditório Murilo Aguiar, na Assembleia Legislativa do Ceará, o evento começou com cerca de quatro horas de atraso. Um dos primeiros a chegar, o agora ex-presidente do partido no Estado, Francini Guedes, disse que optou em não disputar a reeleição por questões de saúde, mas adiantou que ajudará nos trabalhos.

Luiz Pontes e Carlos Matos assumem para o biênio 2019-2020, no período das eleições municipais. E o desafio está claro: promover mudanças na legenda. "Precisamos fazer uma reorganização no partido. É um novo desafio. Há um sentimento muito forte, já que vamos vivenciar uma eleição onde não vamos ter coligação na proporcional", comentou Pontes.

Disputa na Capital

Na lógica do discurso de renovação, a aposta do presidente estadual para a disputa à Prefeitura de Fortaleza, em 2020, é justamente Carlos Matos. A decisão foi tomada dentro da agremiação. Pontes não quer repetir o que chamou de "péssimo resultado nas urnas nas eleições de 2018".

O ex-deputado estadual, se confirmado como candidato, vai enfrentar o grupo do atual prefeito Roberto Cláudio (PDT), que conta com o apoio do governador Camilo Santana (PT) e dos irmãos Ciro e Cid Gomes (PDT).

Carlos Matos confirmou que pode ser a aposta dos tucanos. "Doei minha vida para a vida política e estou disposto a enfrentar qualquer desafio que esteja à nossa frente, que seja para servir melhor a nossa cidade e nosso Estado", disse o dirigente.

O senador Tasso Jereissati chegou à Assembleia Legislativa um pouco antes do início da convenção. Em uníssono, usou o mantra tucano para os próximos anos. "Acho que vai haver uma renovação muito grande. E estamos preparados para essa renovação e vamos trabalhar em cima dessa renovação", repetiu.

O peessedebista, uma das principais lideranças nacionais do partido, disse que "está tudo muito desarrumado no Brasil todo. Mesmo no Senado, na Câmara, uma desarrumação partidária grande".

Tasso confirmou que Carlos Matos é o nome para a corrida ao Palácio do Bispo, ainda que não descarte alianças. Sobre o deputado federal Capitão Wagner (Pros), que também se coloca como pré-candidato, disse contar com ele "para estarmos aliados também".