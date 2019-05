Próximo à votação, audiência pública na Assembleia torna-se ato contra bebidas em estádios

Parlamentares contrários à liberação do comércio e consumo de bebida alcoólica nos estádios fizeram, nesta terça-feira (7), um último esforço para barrar a aprovação da proposta em plenário. Uma audiência pública foi promovida na Assembleia Legislativa para discutir o assunto, mas apenas deputados e especialistas com o mesmo entendimento participaram.

O auditório Murilo Aguiar, onde aconteceu o evento, contava com a presença maciça de eleitores dos deputados presentes. Antes do início da audiência, o autor do requerimento, deputado Apóstolo Luiz Henrique (PP), fez uma breve oração e foi acompanhado pelo público. O parlamentar é um dos principais opositores do projeto de lei 85/2019, de autoria do deputado Evandro Leitão (PDT), que não compareceu.

"Convidamos o deputado. Não quis se fazer presente. Deve ter suas razões, mas estamos aqui para debater a respeito deste malefício que não vai voltar", disse Henrique.

Os deputados Marcos Sobreira (PDT) e Bruno Pedrosa (PP) reforçaram o posicionamento. "Não podemos permitir que no Estado do Ceará consigamos liberar quase quatro horas de consumo de bebida alcoólica no estádio de futebol", disse Sobreira.

"A gente entende que a bebida abre caminho para uma oportunidade de experimentar algo a mais", complementa Pedrosa, que é vice-presidente da Comissão da Juventude. Participaram, ainda, os deputados Delegado Cavalcante (PSL), Walter Cavalcante (MDB), Érika Amorim (PSD) e Silvana Oliveira (PR).

Expectativa

O clima é de tensão no Parlamento estadual para a votação de amanhã (9), com contagem apertada de votos entre prós e contras.

Levantamento recente do Diário do Nordeste apontou que havia ao menos 22 parlamentares contrários à venda e consumo de bebidas nas praças esportivas, enquanto 12 eram favoráveis, oito estavam indecisos ou preferiram não responder e três não foram localizados pela reportagem.

Nos corredores da Casa, a informação é que o placar está acirrado, sem indecisos. "Nos bastidores, se conta a diferença por um voto. Já tem os defensores pedindo 'faltem'. Quinta-feira viria até numa cadeira de rodas para poder votar", disse Silvana Oliveira, que preside a Comissão de Seguridade Social e Saúde.

Favoráveis

Enquanto isso, há mais otimismo entre a turma do "sim". Para o deputado estadual Osmar Baquit (PDT), o projeto será aprovado. "Vai passar por quatro votos. Palpite", disse.

O autor do PL, Evandro Leitão mantém a expectativa de aprovação da matéria. "Sobre o placar, prefiro aguardar a votação". O mistério ficará por conta dos indecisos. Danniel Oliveira (MDB), por exemplo, afirma que ainda está em dúvida. "Tendência em votar favorável", admitiu.