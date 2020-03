Prefeitos se reúnem com Dr. Cabeto e sugerem compras compartilhadas de insumos

Prefeitos estiveram reunidos hoje (17), na sede da Associação dos Municípios do Ceará (Aprece), em Fortaleza, com o secretário da Saúde do Estado, Dr. Cabeto, para discutir ações unificadas de combate ao coronavírus no Interior do Estado. A ideia do titular da Pasta é criar um grupo de trabalho para encaminhar as demandas dos gestores municipais.

Segundo o presidente da Aprece, o prefeito de Cedro, Nilson Diniz, o que mais tem preocupado os gestores municipais é a falta de insumos hospitalares e de equipamentos nas unidades de saúde do Interior, para tratar os pacientes em situação mais grave de coronavírus. Ele sugere que o Estado faça compras compartilhadas e auxilie a enfrentar problemas como os preços de produtos básicos - que tiveram alta, durante a pandemia - e no treinamento de pessoal.

O secretário de saúde Dr. Cabeto disse que o Estado não tem condições de “assumir todas as coisas”, mas sugeriu a criação de um grupo de trabalho com representantes da Aprece e Conselho dos Secretários Municipais de Saúde (Conasems).

“Vamos centralizar em cima dos superintendentes, junto com os prefeitos e Sayonara (Cidade, presidente do Cosems), para repassar os fluxos e as metodologias do Samu, agentes de endemias. Cabe uma função aos municípios e uma função ao Estado. O Estado não tem capacidade de assumir todas as coisas, mas deve ter função primordial de orientar, de estar do lado de vocês (prefeitos). É preciso fazer compras compartilhadas”, defendeu.

A Aprece estima que cerca de 80 prefeitos cearenses tenham participado da reunião.