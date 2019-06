Prefeitos defendem inovações entre municípios para driblar crise

O desequilíbrio entre receitas e despesas impõe desafios aos gestores e à questão municipalista, que traz no topo da pauta a possibilidade de maior independência das prefeituras com a descentralização de recursos repassados pela União. Mas enquanto as discussões para revisar o Pacto Federativo não avançam no Congresso Nacional, a demanda por serviços públicos requer novas práticas e soluções.

Temas como desenvolvimento cooperado, inovação, sustentabilidade e equilíbrio fiscal movimentaram a 7ª edição do "Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos Ceará 2018", encerrada nesta terça-feira (4), no Centro de Eventos do Estado, em Fortaleza. O evento foi promovido pelo Diário do Nordeste, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado (TCE), a Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece) e outras instituições.

Modelo consolidado principalmente na área da Saúde, os consórcios intermunicipais começam a se fortalecer com finalidades diversas. Prefeito de Acopiara, Antônio Almeida (MDB) aponta que a revitalização do Consórcio de Municípios e Prefeitos das Regiões do Sertão Central e Centro Sul (Codesul), criado em 2005, tem trazido benefícios a oito prefeituras envolvidas.

Um projeto de substituição da atual iluminação pública dos municípios pelo sistema a LED vai ser implantado ainda neste ano. "Vamos diminuir os nossos custos, porque nós estamos enfrentando uma crise muito forte", ressalta o prefeito, que também cita iniciativas cooperadas para gestão de resíduos sólidos, manejo de lixo hospitalar e capacitação de servidores.

Na área da Saúde, são 23 consórcios intermunicipais em todo o Ceará, responsáveis pela administração conjunta de policlínicas e Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs). Para gestores, mesmo que, por vezes, virem palco de disputas políticas regionais, os consórcios, criados em 2008, trazem aprendizados e avanços na gestão cooperada.

"Existe uma parceria realmente muito forte entre nós, prefeitos e secretários de Saúde, na construção de uma sociedade melhor. A gente tem oportunidade de trocar ideias e muitas vezes serviços, para que também se otimizem os custos, porque todo município está muito enforcado na questão orçamentária", afirma Cláudio Pinho (PDT), prefeito de São Gonçalo do Amarante, um dos dez municípios que integram o Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu (Cisvale).

Vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Roberto Cláudio (PDT), prefeito de Fortaleza, alerta para a necessidade de inovar ao buscar cooperação, seja entre os municípios, ou deles com os governos estadual e federal, e até com bancos internacionais. "O que eu tenho aprendido é que, mesmo no momento de recursos limitados, onde há muita competição e disputa por recurso, se houver uma ideia inovadora, um projeto sólido, convincente, é capaz de se construir boas parcerias e cooperações", garante.

Gestão fiscal integrada

Durante o Seminário, Governo do Estado e Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece) também apresentaram um modelo que propõe o aprimoramento da gestão fiscal dos municípios, em um processo que inclui diagnóstico de problemas e estabelecimento de metas e índices de avaliação, com prêmios que reconheçam a boa governança.

O modelo proposto seria análogo ao Programa de Alfabetização na Idade Certa (Paic). "Depois de onze anos, nós temos aí resultados excepcionais na Educação e, para isso, não houve grandes investimentos em recurso financeiro. Houve um grande investimento em parcerias", argumentou Nilson Diniz (PDT), presidente da Aprece e atual prefeito de Cedro.