Plenário da Câmara pode ter o retorno de nomes conhecidos da política cearense em 2020

A disputa pelas 43 vagas de vereador de Fortaleza no próximo ano promete ser uma das mais acirradas da história recente da Capital. Além de nomes novos que devem chegar com força ao embate nas urnas, apoiados no espaço das redes sociais, a movimentação de ex-deputados, com alto potencial de votos, faz os atuais vereadores repensarem as estratégias.

Mesmo em um cenário de poucas definições, como as incertezas sobre a popularidade do presidente Jair Bolsonaro e a própria articulação partidária ainda sem uma resolução mais esclarecedora, os nomes citados nos corredores já dão a dimensão do embate que haverá nas ruas e nas urnas.

Os ex-parlamentares, muitos dos quais derrotados nas eleições passadas, costuram apoios. Ex-deputado federal, Ronaldo Martins, atual secretário de Esporte de Fortaleza, conseguiu mais de 100 mil votos para a Câmara Federal nas últimas eleições, mas acabou ficando de fora. Ele vem anunciando a correligionários do PRB que tentará retorno ao Legislativo Municipal.

Com o apoio de fieis da Igreja Universal, Martins é a principal aposta do partido que, atualmente, possui apenas um vereador: Evaldo Costa, que estuda mudar de legenda.

Outro ex-vereador de Fortaleza e candidato a deputado federal derrotado em 2018, Tomaz Holanda, atualmente no PPS, também tem pretensão de retornar à Casa. De olho ainda na disputa à Prefeitura de Quixeramobim, ele pondera que só fechará questão após diálogo com aliados.

Cabo Sabino, presidente do Avante, que também tentou, sem êxito, a reeleição a deputado federal, buscará ser um dos 43 representantes no Legislativo da Capital. "A PM está sem representante na Câmara Municipal. A gente tem esse sentimento, e estamos montando um grupo", diz.

Retorno

Com base eleitoral no bairro Cidade 2000, o ex-deputado estadual Mário Hélio (Patri), derrotado nas últimas eleições, já havia confirmado o interesse de uma nova disputa à Câmara Municipal. Outro forte nome da política da Capital, o advogado Augustinho Moreira (PV), integra o grupo político do prefeito Roberto Cláudio. Ele destaca que a prioridade é eleger o próximo prefeito, mas diz que será candidato à Câmara Municipal.

Outros nomes como Gorete Pereira (PR), Ferreira Aragão (PDT) e Ely Aguiar (DC) também são considerados candidatos em potencial, mas, pelo menos por enquanto, despistam sobre uma possível candidatura. Ferreira, por exemplo, se diz "muito decepcionado" com a política. "Fiz barba, cabelo e bigode e não fui reconhecido", lamentou.

Base e oposição

Além desses, a força do Poder Executivo deve turbinar a votação de alguns candidatos a vereador. Articulador político da Prefeitura de Fortaleza, Lúcio Bruno é visto na base governista como um dos fortes candidatos do prefeito Roberto Cláudio. O próprio presidente da Câmara, Antônio Henrique (PDT), também aliado do chefe do Executivo, tem potencial para alta votação pelos resultados positivos nos pleitos anteriores e pela força do cargo que exerce.

Já na oposição, despontam nomes como o do coordenador do Movimento Brasil Livre (MBL) no Ceará, Carmelo Neto. O jovem foi anunciado pelas lideranças nacionais da entidade, no fim de semana passado, como a aposta para a disputa eleitoral do próximo ano ao Legislativo da Capital cearense.

Outro nome cogitado para a disputa é o do ex-vereador Pedro Matos (PSDB), filho do ex-deputado federal Raimundo Gomes de Matos.