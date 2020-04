Plano Diretor: discussão adiada

O planejamento de discussões sobre a revisão do Plano Diretor de Fortaleza está oficialmente adiado. As reuniões territoriais estavam suspensas desde março quando decretado, tanto pelo Governo do Estado como pela Prefeitura da Capital, o estado de emergência em Saúde, assim como adotadas todas as medidas para isolamento social.

Mas ainda vinham sendo realizadas algumas reuniões virtuais para tentar continuar a discussão sobre esta que é a legislação urbanística que projeta a cidade para a próxima década. O presidente do Núcleo Gestor do Plano Diretor, Pedro Rocha, explica que o momento é de atender a determinação do Poder Público, mas que estão sendo analisadas maneiras de não deixar que a discussão sobre o Plano esfrie.

Alternativa

Uma das alternativas a ser deliberada por todo o Núcleo Gesto, nesta quarta-feira (15), virtualmente, é quanto à possibilidade de disponibilizar vídeoaulas sobre políticas urbanas. Nenhuma das alternativas, no entanto, deve substituir a deliberação presencial, que volta a ocorrer quando a pandemia causada pelo novo coronavírus arrefecer.

Lembrando ao leitor que o Núcleo Gestor é o colegiado formado por Poder Público e sociedade civil que coordena a elaboração do Plano Diretor, que deve contar com a participação dos diferentes territórios e segmentos da cidade.

Em Brasília

Ainda falando sobre Plano Diretor, o senador Prisco Bezerra, que substituía Cid Gomes, apresentou projeto de lei para autorizar a suspensão do prazo de revisão do Plano Diretor em situação de emergência ou estado de calamidade pública. Segundo o Estatuto da Cidade, todos os municípios brasileiros com mais de 20 mil habitantes precisam elaborar um Plano Diretor, que por sua vez deve ser revisado a cada dez anos. No caso de Fortaleza, o Plano deveria ter sido revisado em 2019.

Cuidado

Um grupo de 19 psicólogos disponibilizou, desde a semana passada, uma linha telefônica para atender, de maneira gratuita, quem precisar de suporte emocional durante a pandemia do novo coronavírus no Ceará. O atendimento foi intitulado de SOS Apoio Emocional.

Não funciona como acompanhamento psicológico, mas sim para tranquilizar quem esteja passando por crise e não tenha outras maneiras de ser atendido. O número para atendimento é (85) 9.9618-3805. No Estado já são 76 mortes e 1.747 infectados. Do total, 59 mortes foram registradas apenas em Fortaleza.

Viralizar o bem

Residentes do Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM) idealizaram um espaço bem diferente no hall da unidade de saúde: um painel de boas notícias. Batizado de "Viralizando o Bem", o quadro terá uma atualização semanal com o objetivo de amenizar o clima de tensão durante a pandemia. Em tempos difíceis, ainda há de se ter esperança. Bela atitude!