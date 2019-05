Perda do Fundo foi 'covardia', diz presidente nacional do PMB

"A perda do fundo partidário foi uma grande covardia que fizeram com o Partido da Mulher Brasileira (PMB), porque aquele momento era de construção e a gente precisava pagar pelo menos uma gasolina". O desabafo é da presidente nacional do PMB, Suêd Haidar. Sem representação na Câmara dos Deputados, a legenda ficou sem dinheiro público para custear atividades em todo o Brasil.

Em visita ao Ceará para participar de homenagem do partido a lideranças femininas locais, a dirigente afirma, porém, que quer dobrar o número de vereadores do PMB no País, hoje com 218, na eleição municipal do ano que vem. O objetivo também é eleger 30 gestores municipais na disputa de 2020. Atualmente, o PMB possui quatro prefeitos.

A minirreforma eleitoral, aprovada no Congresso Nacional em 2017, prevê que o recurso público do fundo partidário seja direcionado a legendas que tenham atingido no último pleito o mínimo exigido, a chamada cláusula de barreira. Pelo dispositivo, os partidos teriam que eleger ao menos nove deputados federais na disputa de outubro de 2018 para receber recursos.

Com a mudança na legislação, legendas pequenas, como o PMB, perderam dinheiro e espaço. "Hoje entendo que tem que acabar com o fundo partidário, porque a gente vai lutar de igual para igual, tanto o homem com direito a participar de um pleito eleitoral, como a mulher negra, a mulher branca, o homem rico, o homem pobre. E aí nós vamos disputar de igual para igual", prevê.

Para Suêd Haidar, no entanto, as atividades diárias da sigla não irão mudar depois da perda do fundo partidário, apesar de acentuar as dificuldades. "Nós trabalhamos esse tempo todo sem dinheiro e chegamos até aqui", explica a dirigente. Ela conta que a estratégia principal do PMB é construir as bases do diálogo como forma de ganhar musculatura independente para os próximos desafios.

"Nosso planejamento é trabalhar com as nossas células, trabalhadas de bairro em bairro para estruturar as nossas zonais, para as zonais estruturarem as municipais, e as municipais estruturarem as regionais. Nós tivemos homens e mulheres comprometidos em fazer política diferenciada nesse País, e por isso chegamos até aqui", diz.