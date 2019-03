PC Norões: Educação segue na pauta de Idilvan

O deputado federal Idilvan Alencar (PDT), ex-secretário de Educação do Ceará, na gestão do governador Camilo Santana, é um dos nomes que integra a Comissão de Educação da Câmara Federal. O pedetista, que enquanto titular da Seduc alcançou níveis recordes para a educação do Estado, foi o primeiro nome indicado pelo partido. Além desta, Idilvan também é suplente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM), que tem ganhado relevância no contexto dos dias atuais de polarização política. Até então, Idilvan é o único representante do Estado do Ceará a participar desta comissão.

Em boas mãos

Ao indicar o deputado Salmito Filho (PDT) para presidir a Escola Superior do Parlamento Cearense (Unipace), o presidente da Assembleia Legislativa, José Sarto, sinaliza uma indicação não só política, mas também técnica. Além da experiência acumulada em três mandatos de presidente da Câmara Municipal e a gestão da Secretaria de Turismo de Fortaleza, Salmito é professor e sociólogo, reunindo, assim, as qualificações necessárias para gerir uma instituição que tem como missão a capacitação de quadros para a gestão pública, seja para o Executivo ou Legislativo. Tem tudo para fazer um grande trabalho também na Unipace.

Elmano no conselho

Já o deputado Elmano Freitas (PT) é o novo presidente do Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembleia Legislativa, órgão técnico-consultivo vinculado à Mesa Diretora da Casa, criado em setembro de 2007. O presidente José Sarto quer que Unipace, Inesp e Conselho de Altos Estudos produzam projetos e programas de discussão com a sociedade e a academia e, assim, "dar mais 'pele e coração' para a Assembleia", conforme ressaltou.

Para quarta

Os deputados inscritos para a sessão da última sexta-feira, na Assembleia Legislativa, têm espaço garantido para a próxima reunião, a ser realizada somente na quarta-feira, pois amanhã é feriado, Dia de São José. Já estão inscritos Leonardo Araújo, Renato Roseno, Augusta Brito, Lucílvio Girão e Salmito Filho. A bancada governista sempre garante a maior parte do tempo através de um revezamento. Quem está escalado chega às 5 da manhã na AL para assinar o livro e deixar pouco espaço para a oposição.

Acompanhamento

Por solicitação da vereadora Larissa Gaspar (PPL), a Câmara de Fortaleza aprovou a criação de uma comissão especial para acompanhar o cadastramento para atendimento e concessão de auxílio financeiro às famílias atingidas pelo transbordamento das águas do Rio Cocó.

Eleição na Defensoria

A defensora pública Sandra Sá, hoje titular no Núcleo de Direitos Humanos e Ações Coletivas (NDHAC), lançou pré-candidatura ao cargo de Defensor Público Geral do Estado, cuja eleição acontecerá em outubro deste ano. Sandra Sá foi presidente da Associação dos Defensores por dois mandatos, onde ampliou atuação nos movimentos sociais.