Paulo César Norões: Zé Arnon muda Juazeiro

O município de Juazeiro do Norte vive seu melhor momento. A cidade é a que mais recebe obras no Ceará. Teleférico, cinco pontes e reconstrução de estradas, ruas e avenidas estão renovando a infraestrutura. As obras também atingem prédios públicos como recuperação e construção de escolas, novas creches, Memorial Padre Cícero e subida do Horto.

Zé Arnon deu a virada na gestão a partir de forte parceria com o governo Camilo e aprovação de projetos no Governo Federal com prestígio conquistado ao longo de seis mandatos como deputado federal.

Discussão de ações

O prefeito Roberto Cláudio reúne o secretariado municipal, nesta sexta-feira (17/5), no Teatro São José, para avaliação e monitoramento das obras e ações em andamento, tratando de prazos e cronograma de entrega. Um dos destaques do encontro será a apresentação de um novo pacote de investimentos.

Camilo na campanha

A deputada Luizianne Lins está sendo convocada pelo comando nacional do PT para disputar a eleição e concorrer a mais um mandato de prefeita de Fortaleza. Luizianne recebeu grande votação na Capital para deputada federal, estando no segundo mandato.

Luizianne Lins disse que topa, mas quer o partido unido em torno da sua candidatura. Uma das condições é o envolvimento do governador Camilo Santana e todo o seu grupo na campanha petista. O deputado Zé Guimarães já disse que o PT ficará longe do PDT em território cearense.

Verba para educação

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto (PDT), promove no próximo dia 31 de maio um debate sobre os cortes nos recursos de instituições federais de ensino superior, por parte do Governo Federal. A discussão foi agendada para uma sexta-feira, tendo em vista a possibilidade de participação de representantes cearenses no Congresso Nacional.

"Queremos examinar os números e discutir os rumos da educação brasileira", assinalou. O deputado José Sarto enalteceu a importância das universidades para a produção de conhecimento no País. "A revolução científica só é e só foi possível por causa da pesquisa, por causa do conhecimento. Tirar a inteligência de um povo, não deixar produzir a inteligência é a maior desinteligência que eu já vi desse curto tempo de Governo, com essa proposta", argumentou o pedetista.

Direita Ceará se prepara

O Movimento Direita Ceará vai realizar a sua segunda Convenção Estadual neste domingo (19) no Hotel Praia Centro. A ideia é aproximar os grupos espalhados pelo Estado para unificar o posicionamento político e alinhar as primeiras estratégias para as eleições municipais de 2020. O Movimento Direita Ceará foi criado em 2015 e atualmente é presidido pelo deputado federal Heitor Freire (PSL/CE). "Na primeira convenção que realizamos, no final do ano passado, tratamos sobre a transição do Movimento à condição de Instituto. Agora vamos consolidar a migração e começar a trabalhar de maneira conjunta. Vamos apresentar o Instituto para todos os membros do Direita Ceará", ressalta Heitor Freire.

Além do deputado federal, os deputados estaduais André Fernandes (PSL) e Delegado Cavalcante (PSL) também participarão do evento, que contará ainda com a presença dos líderes conservadores Albino Oliveira e Rubens Rebouças. O encontro é fechado para convidados e espera receber cerca de 500 participantes.

A Direita Ceará defende o Governo Bolsonaro, alguns dos seus simpatizantes estão se afastando dos projetos do Governo Bolsonaro por razões eleitorais: são candidatos a prefeito e não querem desgaste votando em projetos como a Reforma da Previdência.

Bases da Educação

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou parecer do senador Cid Gomes (PDT-CE), favorável à Proposta de Emenda à Constituição que proíbe a edição de medidas provisórias (MPs) que alterem bases da educação nacional.

Medidas provisórias são instrumentos, com força de lei imediata, editadas pelo presidente da República em casos considerados de urgência, que dependem de aprovação do Congresso Nacional para valer definitivamente. No entanto, a Constituição veda a edição de MPs para tratar de alguns assuntos, como direito político e eleitoral, cidadania, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, entre outros. A pretensão da proposta do senador Cid Gomes é inserir nesse rol de proibições a edição de MP para modificar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Cid Gomes considerou que o momento é oportuno para discutir a proposta, já que a Educação está sofrendo cortes, e voltou a defender que a área é estratégica para o País. "Questões como essas devem ser enxergadas como questões de Estado e não se permitir que governos ou eventuais ministros possam tomar atitudes que se contraponham a planejamentos de longo prazo e a decisões que são estratégicas para o País". O parecer e o projeto seguem para dois turnos de discussão e votação no Plenário.

* O jornalista Roberto Moreira redigiu a coluna.