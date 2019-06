Paulo César Norões: Vinda de Gabrielli irrita PSDB

Convite ao ex-presidente da Petrobras José Sergio Gabrielli a participar de audiência pública, hoje, na Assembleia Legislativa, para debater a privatização da Lubnor, a Refinaria de Lubrificantes e Derivados do Nordeste, provocou ira nos tucanos cearenses.

Em nota assinada pelos dirigentes das executivas estadual e municipal, Luiz Pontes e Carlos Matos, o PSDB condena o protagonismo dado a Gabrielli, considerando-o persona non grata, segundo os tucanos, por atuar contra interesses estratégicos do Estado.

Na nota, Pontes e Matos destacam que “o Ceará ainda não se refez do calote aplicado pela Petrobras com a desistência de instalação da Refinaria do Pecém, causando prejuízo da ordem de R$ 800 milhões ao nosso Estado”, fato ao qual Gabrielli é responsabilizado. Lembram ainda que ele presidiu a Petrobras no auge do escândalo de corrupção que deu origem à Operação Lava Jato.

Aí é Ferrim!

Apontada como possível candidata do PT à sucessão de Roberto Claudio, deputada federal Luizianne Lins não confirma nem desmente. Pelo sim, pelo não, tem circulado pelos bairros onde sempre é bem votada pra conversar com lideranças e o povão. A Loura aproveita também para se divertir. Na última sexta-feira ela esteve no Cantinho do Frango, reduto da boemia fortalezense. Já no sábado, foi ao PV com o ex-deputado Antonio Carlos, prestigiar o Ferroviário deles, que está voando na Série C do Brasileiro.

Diálogo facilita

Novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Tribunal de Contas do Estado teve aprovação facilitada pelo entendimento entre representantes da Assembleia Legislativa e servidores do TCE. Algo ressaltado por deputados e pelo presidente da Corte, Edilberto Ponte. “Além da garantia de harmonia entre os servidores do Tribunal, haverá, nos próximos três anos, redução de custos no caixa do tesouro”, disse Elmano de Freitas (PT).

Boa educação

59 escolas Nota 10 colocam Granja na 8º posição entre os 184 municípios, nota 7,7 segundo o Ideb, divulgado pelo MEC. Méritos para a equipe da prefeita Amanda Aldigueri, que manteve o nível do trabalho iniciado por seu tio, o hoje deputado Romeu Aldigueri (PDT).

Começou por Iguatu, na última sexta-feira, a série de oito visitas que o presidente do Tribunal de Justiça Washington Araujo fará às comarcas do Interior ao longo de sua Gestão. É parte do Plano Estratégico para aproximar a Administração do TJCE de magistrados e servidores para incentivar a produtividade e acelerar a prestação jurisdicional.

Vereador Benigno aniversariou e comemorou do jeito que mais gosta: com festa no tradicional clube Vila União, que ele preside. Cercado de amigos e moradores do bairro que ele representa na Câmara.