Paulo César Norões: Vereadora defende união da esquerda

Recém-filiada ao PT, partido no qual deu os primeiros passos na política, a vereadora Larissa Gaspar minimiza o olhar enviesado de alguns correligionários que não absorveram bem seu retorno e promete manter um perfil fiscalizador e propositivo no seu mandato, dialogando com os movimentos sociais. Com relação à sucessão do prefeito Roberto Cláudio, com quem tem bom relacionamento, Larissa defende um amplo debate entre as forças de esquerda na busca de uma candidatura disposta a enfrentar o abismo social que existe em Fortaleza.

A vereadora, no entanto, não fecha questão em relação a esse candidato ter de ser obrigatoriamente um petista. "Acho que o PT tem experiência e deve contribuir com esse debate, de qualquer forma é sempre bom que seja um nome que agregue ao máximo as forças políticas participantes desse processo", defende Larissa.

Meio ambiente

Presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, Acrísio Sena (PT), promete um segundo semestre ainda mais agitado que o primeiro. Haverá seminários sobre energias renováveis - eólica e solar, em especial -, e sobre caatinga e desertificação, em parceria com outras casas legislativas do NE; além de apresentar o Código Ambiental, com todas as leis que regem o tema no Ceará", adiantou.

Avaliação psicológica

Tramita na Assembleia Legislativa projeto de lei da deputada Érika Amorim (PSD), que tem como objetivo identificar possíveis causas que dificultam a aprendizagem, proteger e prevenir problemas sérios no ambiente escolar, como bullying, discriminação e violência, é possível. A proposta da deputada, que preside a Comissão da Infância e Adolescência, prevê a realização obrigatória de avaliação psicológica nos alunos da rede pública de ensino no Estado. Com essa avaliação, "é possível ao profissional identificar as dificuldades e os transtornos que interferem na assimilação do conteúdo proposto em sala de aula e até mesmo na relação com os colegas", justifica Érika.

Ouvindo o povo

Nem desemprego nem insegurança. Principais demandas dos moradores do Jangurussu/São Cristóvão são melhorias do sistema de saúde; saneamento e esgotamento sanitário; e escolas de tempo integral. O diagnóstico é resultado de mais uma Roda de Conversa, evento do PSDB para gerar subsídios ao plano de Governo do candidato tucano à Prefeitura da Capital. Estavam na reunião do último sábado os presidentes dos diretórios estadual, Luiz Pontes, e municipal, Carlos Matos - também pré-candidato a prefeito nas eleições de 2020.

Credibilidade

Apesar dos ataques de gente contaminada pelo ódio ideológico, a imprensa resiste. Junto com os médicos, os jornalistas são as fontes de informação mais confiáveis para os brasileiros. Eles foram citados por 49% e 38% dos entrevistados, respectivamente, na Pesquisa Percepção Pública da C&T no Brasil 2019. Na sequência vieram religiosos, com 29%, e cientistas, com 25%. As fontes menos confiáveis de informação são os políticos (84%), artistas (24%) e militares (22%). A pesquisa ouviu 2,2 mil pessoas, de 16 a 75 anos de idade, em todas as regiões do País.