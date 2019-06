Paulo César Norões: Vereador incentiva doação de sangue

Vereador Dr. Porto vai levar todo o pessoal de seu gabinete para um ato de solidariedade, amanhã à tarde, na unidade do Hemoce da Av. João Pessoa. Ele próprio e seus assessores vão, não só doar sangue, como também ajudar a conscientizar a população da importância de também doar, além de fazer o cadastro para a doação de medula.

A ação reforça lei aprovada na Câmara de Fortaleza, em abril do ano passado, que criou o Junho Vermelho, que tem como meta estimular campanhas de doações voluntárias.

"O importante é que a sociedade entenda que o sangue doado poderá ser útil a nós mesmos, aos nossos familiares e amigos. Por isso, o chamamento para que todos se engajem", destaca o vereador Dr. Porto, que é presidente da Comissão de Saúde e Seguridade Social da CMFor.

Retrocessos no fundo amazônia

O deputado Célio Studart (PV) se reuniu ontem com o embaixador da Alemanha, Georg Witschel, para tratar dos riscos de retrocessos no Fundo Amazônia. Os alemães já doaram R$ 193 milhões a esta iniciativa pioneira de financiamento de ações pela redução de emissões provenientes do desmatamento e da degradação florestal. As ameaças de mudanças da gestão dos recursos, pelo Ministério do Meio Ambiente, preocupam Célio e o Partido Verde. Ele pretende visitar também o embaixador da Noruega, maior doador para o fundo.

Levou adiante

Deputado Heitor Férrer protocolou nos Ministérios Públicos Federal e Estadual, bem como no Tribunal de Contas do Estado, as denúncias que fez semana passada sobre a deterioração da CE-010, construída por R$ 119 milhões e inaugurada há apenas um ano. Heitor pede que sejam chamadas à responsabilidade as autoridades competentes bem como a construtora responsável pela obra.

Repercussão

Os números otimistas do turismo de eventos de Fortaleza apresentados em audiência pública, na Assembleia Legislativa, empolgou o secretário de Turismo da capital, Alexandre Pereira. Diante das ideias lançadas durante o debate, Pereira pediu ao deputado Sérgio Aguiar para reservar outra reunião semelhante, desta feita para apresentar o Observatório do Turismo de Fortaleza, a ser lançado ainda neste ano. O parlamentar se comprometeu a assinar requerimento para a discussão do tema sugerido por Alexandre Pereira.

Nota dez

Prefeito Tomas Figueiredo comemora desempenho da Educação do município de Santa Quitéria, destaque no Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará - Spaece, com oito escolas agraciadas com o prêmio Escola Nota 10, que tem como base o ano de 2018. As escolas da rede pública atingiram os melhores resultados do ensino fundamental no Índice de Desempenho Escolar no 2º e 5º Anos.

Convidado

A convite do deputado federal Roberto Pessoa, o presidente da Faec, Flávio Saboya, participa, nesta quinta-feira, em Brasília, do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Dnocs, do Banco do Nordeste, Sudene, Codevasf e Chesf.