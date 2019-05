Paulo César Norões: vaga no STF apressa moro

O que era apenas uma suposição virou certeza nas palavras do próprio presidente da República. Em entrevista, ontem, ao jornalista Milton Neves, Jair Bolsonaro confirmou que existe um compromisso de indicar Sergio Moro a uma vaga no Supremo Tribunal de Justiça. "A primeira vaga que tiver eu tenho esse compromisso e se Deus quiser nós cumpriremos. O Brasil inteiro vai aplaudir", disse o presidente. A próxima vaga será aberta em novembro do ano que vem, com a aposentadoria do decano Celso de Mello.

Nesse caso, Moro deixaria o Ministério da Justiça e Segurança Pública na metade do mandato de Bolsonaro. O que explica a pressa dele em ver aprovadas, no Congresso, as medidas de combate à corrupção e ao tráfico de drogas, que visam frear a violência que compromete a qualidade de vida da população. O desafio é aprovar isso lidando com um Congresso claramente hostil a ele.

Dica do secretário

Para o secretário do Tesouro Nacional, o cearense Mansueto Almeida, é necessário que "os estados realizem um equilíbrio fiscal em suas contas, a fim de controlar a carga tributária do Brasil que já é muito alta, próxima de 34% do PIB, cerca de 10 pontos acima da média da América Latina".

Reforma é a saída

Na última sexta-feira Mansueto Almeida recebeu, em Brasília, o conterrâneo Lauro Chaves Neto, membro do Conselho Nacional de Economia. Segundo Lauro, a conversa girou sobre a evolução das contas públicas e a dificuldade de reduzir o déficit primário pela rigidez das despesas e pelo excesso de desonerações concedidas no passado. Apesar de tudo, segundo Lauro, Mansueto acredita que a aprovação da reforma da Previdência, ainda em 2019, facilitará o ajuste das contas públicas em um horizonte de 3 a 5 anos.

Pré-candidato

Senador Tasso Jereissati endossou a pré-candidatura do ex-deputado estadual Carlos Matos à sucessão de Roberto Cláudio em Fortaleza, no ano que vem. Não por acaso, Matos assumiu o comando do diretório do PSDB na capital cearense. Vai ter ao lado um político experiente e bom de voto na capital. Ex-deputado Francisco Caminha agora é tucano e vai ajudar Matos e o novo (de novo) presidente estadual do PSDB, o ex-senador Luiz Pontes, na tarefa de reconstruir a legenda em Fortaleza.

Já a partir de agora o trio vai percorrer bairros e reorganizar as lideranças tucanas para as eleições de 2020. Após tomarem posse para o biênio 2019-2020 na última sexta-feira (10), na Assembleia, os dirigentes já querem colocar em prática o discurso de reestruturação.

Audiência pública

Assembleia legislativa desembarca hoje em Iguatu, com realização de audiência pública requerida pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, Renato Roseno (Psol). Marcos Sobreira (PDT), que é da terra, participará do encontro, que vai discutir as ocupações urbanas na cidade.

Código da Cidade

Vereador Odécio Carneiro apresentou emenda ao Projeto de Lei Complementar que dispõe sobre o Código da Cidade de Fortaleza. Ele propõe isentar microempreendedores do pagamento das taxas de alvará de funcionamento.