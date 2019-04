Paulo César Norões: Turismo aquece economia

Deputado Sérgio Aguiar (PDT) enalteceu na Assembleia Legislativa o crescimento do turismo de eventos no Ceará, especialmente em Fortaleza. Em 2018 eles deixaram por aqui R$ 549,6 milhões. Pesquisa constatou que 94% dos turistas são brasileiros, enquanto 6% vêm de outros países.

O turismo de eventos atrai um público de alta escolaridade e renda, o que gera uma injeção de renda com impactos num grande número de outras atividades, elevando o nível do valor agregado da economia cearense.

Aguiar ressaltou que ao fim do evento, o turista busca outras cidades e as mais procuradas são as praias de Jericoacoara, Porto das Dunas, Canoa Quebrada e Cumbuco. Ele vai propor uma audiência pública na Comissão da Indústria, Comércio, Turismo e Serviço para que, assim, o "turismo seja cada vez mais fortalecido no Ceará".

Joia da coroa

A nova Beira-Mar, cuja ordem de serviço Roberto Cláudio vai assinar na tarde desta sexta-feira, será, se não a mais relevante, mas sem dúvida a mais reluzente obra dos dois mandatos do atual prefeito. Apesar de reduto residencial dos ricos, é o espaço mais democrático da cidade. Para lá, correm turistas, atletas, artistas, pequenos, médios e grandes comerciantes, gente da elite e do povão. Modernizá-la e torná-la mais aprazível é investir no bem-estar de todos. Fortaleza agradece.

Vale a intenção

Ciro Gomes foi previsível no evento do PDT para avaliar os 100 primeiros dias da gestão Bolsonaro. Reiterou críticas já conhecidas, como em relação à reforma da Previdência, que, para ele, além de ineficiente, vai não só preservar, mas agravar privilégios. Crítica nova foi ao anúncio, nesta quinta-feira, da disposição de Bolsonaro de dar autonomia ao Banco Central. Ciro admitiu não conhecer ainda o projeto, mas disse conhecer a intenção: "É daqueles casos de a gente ir pra rua e quebrar tudo", declarou.

Bastidores

Deputado Agenor Neto (MDB), na sessão desta quinta-feira da Assembleia Legislativa, acusou o deputado federal José Nobre Guimarães, vice-presidente nacional do PT, de "estar articulando a queda do secretário estadual de Saúde, Dr. Cabeto. Isto é politicagem", exclamou o deputado emedebista. Ato contínuo, Agenor apresentou requerimento com solicitação ao governador Camilo Santana - correligionário de Guimarães - que apoie a todas as ações moralistas do secretário e espera a assinatura dos demais parlamentares.

Mauro Benevides já está desde esta quinta-feira, em Fortaleza. Veio receber a Medalha Iracema, principal comenda da Prefeitura, em solenidade na manhã deste sábado, no Teatro São José. A homenagem mereceu o afago de diversos amigos do ex-senador, como o ex-presidente José Sarney, durante anos colega de Senado

Vítima de clonagem do seu WhatsApp por três horas, o deputado Acrísio Sena voltou a propor na Assembleia que o Governo instale uma Delegacia especializada em crimes cibernéticos. Não só ele, mas outros parlamentares também tiveram o mesmo problema