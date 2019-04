Paulo César Norões: Taxar igrejas nem pensar

Secretário da Receita Federal Marcos Cintra não deve ter avaliado o tamanho do vespeiro onde estava se metendo ao sugerir que até o dízimo dos fiéis sofreria dedução na anunciada Contribuição Previdenciária (CP), tributo que irá incidir sobre transações financeiras, bancárias ou não, com alíquota de 0,9% e rateado por quem paga e quem recebe na transação. A ideia do imposto é nobre e virá embutida na proposta de reforma Tributária que está sendo elaborada pela equipe econômica. Ele substituiria a atual contribuição previdenciária que incide sobre a folha de pagamento e tira R$ 350 milhões do bolso de empregados e empregadores. O problema é que falar em taxar igrejas é polêmica antiga. E logo no governo de um presidente com clara identificação com uma das mais fortes, chega a ser heresia. Não à toa, Bolsonaro já desautorizou Cintra publicamente. E nessa dificilmente voltará atrás.

Homenagem

Por iniciativa do deputado Marcos Sobreira (PDT), o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) recebe hoje (29) homenagem da Assembleia Legislativa pela passagem de seu Dia Estadual, comemorado em 4 de maio. Entre os agraciados, está o secretário de Segurança Pública, André Costa; a secretária de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos e madrinha do Proerd, no Ceará, Socorro França; o superintendente do Iplanfor, Eudoro Santana; além de policiais militares que trabalham diretamente com as crianças e adolescentes de escolas públicas e particulares de todo o Estado.

Alienação parental

Encerrando a Semana de Conscientização e Combate à Alienação Parental, a Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa, presidida pela deputada Érika Amorim (PSD), recebe, hoje, a partir das 8h30, o advogado e especialista em Direito da Família, Marcos Duarte, que ministrará uma palestra sobre Alienação Parental.

Meio ambiente

O deputado estadual Acrísio Sena (PT), presidente da Comissão do Meio Ambiente da Assembleia, fará reunião, hoje, às 15h, no Complexo das Comissões da AL, com a presença do secretário do Meio Ambiente do Ceará, Artur Bruno, para analisar relatórios elaborados pelo Nutec e Semace sobre as condições do solo, água e sedimentos na região próxima a Quiterianópolis, por onde passa o Rio Poti e localiza-se o Açude Flor do Campo. O evento é compartilhado com a Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo deputado estadual Renato Roseno (PSOL).

Ex-senador Luiz pontes voltará ao comando do PSDB cearense, em eleição marcada para o dia 10 de maio. O Diretório de Fortaleza será comandado por Carlos Matos, enquanto Raimundo Gomes de Matos presidirá o Instituto Teotônio Vilela, no Ceará

Ex-senador Mauro Benevides passou o fim de semana em Fortaleza. Foi rever antigos colegas da Associação Cearense de Imprensa. Para quem não sabe, Mauro é também jornalista de carteirinha, desde os tempos de Perboyre e Silva. Há 12 anos escreve artigos para este Diário