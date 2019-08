Paulo César Norões: Tasso otimista com reformas

Ao participar da 21ª Reunião Ordinária da Associação Nordeste Forte, na sede da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Tasso Jereissati admitiu que o País vive um momento especial, em que o Congresso Nacional tem desenvolvido uma agenda própria, com o avanço da reforma da Previdência, início do debate de um modelo de reforma tributária, e ainda a discussão de propostas que impactam na economia, como o projeto de sua autoria que moderniza o marco regulatório do saneamento básico.

Otimismo

Apontado como uma das mais expressivas lideranças do Congresso, o senador cearense mostrou-se otimista, considerando que "no cômputo geral, o ambiente no Congresso é bom para as reformas, o ambiente na economia é muito bom". Porém, complementou o raciocínio assegurando "existe toda uma insegurança em função do comportamento do presidente, no mínimo exótico, em relação a outros presidentes da República". Apesar de crítico ao comportamento de Bolsonaro, Tasso tem trabalhado em projetos de interesse direto do Governo, como foi o Cadastro Positivo, o novo Marco Regulatório do Saneamento e, agora, será o relator da Reforma da Previdência no Senado.

Agenda

Sobre a agenda tocada no Congresso, Tasso avalia que " o tom da agenda é a área econômica, em sua maioria composta de gente muito qualificada, que diferentemente do Governo da Dilma, tem rumo, sabe o que quer, sabe aonde quer chegar, apesar de ter uma profunda inexperiência de coisa pública.

Lava toga

Eduardo Girão (Pros) voltou a defender a instalação da CPI para investigar tribunais superiores. A motivação do senador cearense foi a Suprema Corte admitir que pode investigar as mensagens roubadas dos celulares do ex-juiz Sergio Moro e membros do MPF. Para Girão, não passa de uma atitude de autoproteção do STF. "Vejo cada vez mais com apreensão as obscuras e pouco republicanas decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Já venho me posicionando há muito tempo no sentido de que há indícios graves de que a nossa Suprema Corte vem buscando boicotar a Lava Jato", disse.

As Companhias Docas serão privatizadas. A garantia desse projeto tem sido dada pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Também na planilha, os Correios, cujos funcionários estão mais uma vez em greve

Deputado estadual Fernando Hugo retornou à Assembleia Legislativa nesta quinta-feira, após 120 dias de licença médica. O suplente, deputado Manoel Duca, porém, não sai. O acordo partidário leva o deputado Bruno Pedrosa a pedir licença, também de 120 dias, para tratar de assuntos particulares