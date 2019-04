Paulo César Norões: Tasso em dupla relatoria

Próxima quarta-feira será instalada a Comissão Especial do Senado da reforma da Previdência. Num primeiro momento, essa Comissão vai acompanhar a tramitação da reforma na Câmara Federal. Dessa forma, quando for a vez do Senado analisar a proposta, os senadores, bem embasados, terão condições de acelerar a tramitação, obviamente respeitando os prazos regimentais. O relator da Comissão, senador Tasso Jereissati (PSDB), entende que a reforma da Previdência é fundamental para o equilíbrio das contas públicas e para o reaquecimento da economia do Brasil. Ele reconhece que há divergências em relação a alguns pontos da proposta enviada pelo Governo, mas que há espaço para a construção de um consenso positivo em torno da matéria.

Saneamento

Paralelamente aos trabalhos na Comissão da reforma da Previdência, Tasso Jereissati estará dedicado a análise da Medida Provisória do Saneamento, da qual também é o relator. Essa MP vai gerar o Marco Legal do Saneamento.Não é matéria estranha para Tasso. Vale lembrar que o projeto Sanear foi obra sua quando governador do Ceará.

Definido

Se o problema era a falta de um relator, o ministro Paulo Guedes já pode ir tranquilo ao encontro da próxima quarta-feira na CCJC da Câmara. O escolhido foi o deputado Delegado Marcelo Freitas (PSL-MG). O partido do presidente Bolsonaro, aliás, finalmente entrou em acordo e fechou questão para a aprovação da PEC da Previdência.

Turismo de negócios

Ex-secretário estadual de Turismo, o prefeito Bismarck Maia tem experiência na área e quer tornar Aracati sede de grandes eventos. Desde a quinta-feira (28), a cidade recebe a 30ª Reunião do Conselho Nacional do Controle Interno. O congresso foi captado no ano passado.

Educação inclusiva

Por iniciativa do deputado Audic Mota, a Assembleia promove amanhã encontro sobre Educação Inclusiva, alusivo ao Dia da Síndrome de Down (21/3) e Conscientização do Autismo (2 /4).

O deputado federal Idilvan Alencar (PDT) participa hoje do 17º Fórum Estadual da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. O fórum acontece em Fortaleza desde o dia 26, no Hotel Oásis Atlântico, e é destinado aos dirigentes e técnicos das secretarias e educadores em geral.

Jaime Cavalcante não é mais o secretário-executivo da Secretaria de Finanças de Fortaleza. O ex-vereador se filiou ao Novo, partido que deve ter candidato à sucessão do prefeito Roberto Cláudio.