Paulo Cesar Norões: Solidariedade também é obra

Nada satisfaz mais um político do que inaugurar obras e lançar programas impactantes. No caso de Roberto Cláudio, tem sido rotina. De areninhas e ciclofaixas até túneis e viadutos, além de escolas e postos de saúde. O Fortaleza Solidária, que ele apresentou no início da semana com o auditório da Fiec lotado, não é uma obra física que o sujeito passa em frente, olha e lembra do autor. Tem, no entanto, um enorme potencial de impactar pessoas, sobretudo as mais simples. De tal forma que, para Roberto Cláudio, tem valor até maior do que muitas obras maiores e mais caras. E, a julgar pela rápida adesão ao programa, o prefeito não está sozinho. Que bom! Afinal, lembra RC, o programa só vai funcionar a pleno se for abraçado pela sociedade. Coube à Prefeitura viabilizar a plataforma que facilita a vida de quem quer ajudar o próximo e não sabe como. Mãos a obra, então.

Projeto maior

Cabe lembrar que o Fortaleza Solidária não é uma ação isolada. Segue a linhas de programas semelhantes que deram certo em outros lugares, como Recife, interligados ao Transforma Brasil, que tem como visão transformar o País por intermédio do voluntariado e do engajamento cívico. A meta, aqui, é engajar, já no primeiro ano, 50 mil voluntários em 250 instituições.

Para reflexão

Durante pronunciamento na sessão da última terça (30) da Assembleia Legislativa, deputado Sérgio Aguiar (PDT) elogiou o desempenho do ensino superior, no Ceará. Segundo ele, em 2000 eram 126 mil cearenses com nível superior; em 2017 já eram 623 mil, num aumento de 400%. Sérgio atribui parte desse mérito ao Governo Camilo, que mantém 450 mil alunos em 727 escolas estaduais, das quais 251 são de tempo integral. As escolas profissionalizantes têm 50 mil alunos matriculados de 98 municípios e oferecem 53 cursos.

Saiu por cima

O ex-presidente da UVC, César Veras, roubou a cena na solenidade de transmissão de cargos aos novos dirigentes da entidade, na Assembleia. Ele deixa a categoria unida e uma sede própria encaminhada, sonho antigo dos vereadores. O vice-presidente empossado, Antônio Bastos (Toin Abençoado), de Umirim, disse que "A UVC se divide em dois momentos: antes e depois de Veras". Quem agora comanda a União é o vereador Guto Mota, de Tejuçuoca.

Deputado Heitor Férrer, autor do projeto que extinguiu o Tribunal de Contas dos Municípios, apresentou emenda ao projeto de Osmar Baquit que concede aposentadoria especial aos conselheiros do TCM que ficaram em disponibilidade.

Férrer argumenta que

O projeto de Baquit fere a Constituição Federal e propõe que lhes seja assegurado o direito à nomeação nas vagas de conselheiros no TCE, tão logo disponibilizadas, guardadas as suas respectivas indicações no extinto órgão, respeitado o critério de antiguidade.