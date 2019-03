Paulo César Norões: Só a educação para combater exageros

Gerou polêmica - o que, aliás, é quase redundante quando se trata de publicações do presidente nas redes sociais - a postagem, por Jair Bolsonaro, de um vídeo no Twitter com imagens pornográficas de alguns foliões de blocos de rua, durante o Carnaval. Quanto às imagens em si, nenhuma dúvida de que são de extremo mau gosto - no que praticamente todos os comentários foram unânimes em reprovar. A discussão, no entanto, foi se a postagem era apropriada. Vários internautas, incluindo simpatizantes de Bolsonaro, reprovaram. Mas o debate acabou descambando para o ideologismo que polarizou a política nacional e que teima em permanecer vivo, mesmo após o fim das eleições. O que é uma pena. Perde-se a oportunidade de discutir seriamente a questão.

Pela própria característica de festa pagã, o Carnaval acaba produzindo todo tipo de manifestação. De simples gaiatices a protestos políticos, passando por uma forte dose de libertinagem. O problema é querer que as aberrações, que são pontuais em meio a milhões de manifestações sadias por todo o país, sejam a marca da maior festa nacional. Não são.

Educar é preciso

É o Carnaval que é esculhambado ou a esculhambação reflete a degeneração moral de parte da sociedade? É, aliás, a mesma discussão que ocorre no futebol: estádio é lugar de marginais ou uma minoria de marginais empana o brilho da festa que a maioria dos torcedores de bem se dispõem a fazer? A conclusão, num caso e no outro, é que o problema não está nos eventos em si, mas na sociedade que construímos para frequentá-los. Fará bem melhor o presidente gastar sua energia em investimentos que ajudem a tornar essa sociedade melhor. O efeitos serão sentidos em todos os setores. Inclusive o Carnaval.

Carnaval e cultura

O deputado federal Júnior Mano (PR) apresentou Projeto de Lei que torna o Carnaval de Nova Russas uma Manifestação Cultural Nacional. A festa é tradicional no sertão de Crateús e cresce a cada ano, gerando emprego e renda para o município, e incentivo à prática do turismo. Antes de se eleger deputado, Junior Mano era vice-prefeito de Nova Russas.

Gestão e diálogo

Sábado de Carnaval a coluna registrou elogios do deputado estadual e médico Carlos Felipe (PCdoB) pela transformação do HGF em pouco mais de um mês da chegada do Dr. Cabeto Martins Rodrigues ao comando da Secretaria de Saúde do Estado. Os corredores, antes tomados por dezenas de macas com pacientes com todo tipo de problema, hoje estão praticamente vazios. "Adotei o procedimento de atender logo as pessoas, normal para um hospital. Hoje, tenho 11 no corredor, devido à demanda", disse o secretário. Quem acompanha o trabalho de perto acrescenta que o diálogo franco com os colegas médicos tem ajudado bastante.

Zona branca

Uma boa ideia para minorar o prejuízo dos comerciantes com a ampliação da Zona Azul em Fortaleza. Vereador Benigno Junior sugere à Prefeitura a implantação da Zona Branca, onde os motoristas teriam tolerância de 15 minutos para efetuar compras rápidas sem ter que pagar pela vaga. Não é nada de outro mundo, os shopping centers já fazem algo parecido em seus estacionamentos. Com a palavra, o prefeito!