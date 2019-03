Paulo César Norões: Sessão pelos 100 anos de Virgílio Távora

Senador Cid Gomes (PDT), que passou a semana em Fortaleza acamado, acometido de virose, vai passar o Carnaval na Serra da Meruoca com familiares e amigos, como seu suplente Júlio Ventura. Na volta ao trabalho, após o Carnaval, Cid dará entrada em requerimento para uma sessão solene no Senado pelos centenário de nascimento de Virgílio Távora, a ser comemorado em setembro.

Nada mais justo. Vale lembrar que, na condição de senador constituinte, Virgílio passou os últimos meses de vida ajudando na elaboração da Constituição de 1988, mesmo sofrendo as dores e o desconforto da doença que acabou por matá-lo. Dedicação essa reconhecida por seus pares que, como conta o ex-senador Mauro Benevides, fizeram questão de colocá-lo como signatário da Carta Magna, mesmo ele já tendo partido quando de sua promulgação.

Cid aproveitará para registrar no Senado o lançamento do livro 'Virgílio Távora - O Estadista Cearense', dos escritores César e Saulo Barreto, que, como a coluna antecipou, será lançado este ano em julho, em Sobral e no Crato; e, em setembro, no Ideal Clube, em Fortaleza.

Prestígio

Idilvan Alencar - o quarto deputado pedetista mais votado no Brasil - foi indicado pelo partido para compor o Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados. O Cedes é vinculado à Presidência da Casa e tem como atribuição conduzir assuntos estratégicos para o País, com temas como caráter econômico, político e social.

Na mosca

Dentre as mensagens aprovadas ontem pela Assembleia Legislativa, pelo menos uma chama a atenção: a que destina bolsas para os alunos oriundos de escola pública aprovados nas universidades. O incentivo é de R$ 400 mensais, valor considerado pouco por alguns parlamentares, mas muito para quem não tem qualquer renda. A novidade do projeto é que o aluno poderá ingressar numa unidade de nível superior do Ceará ou de qualquer estado da Federação.

Inclusão

Ex-prefeito de Horizonte, Nezinho Farias estreou como deputado estadual com projeto que dá direito à pessoa com deficiência visual obter certidões de registro civil (nascimento, casamento, óbito) em braile, gratuitamente.

Trabalho nas cinzas

Sem alarde, o secretário do Meio Ambiente do Ceará, Artur Bruno, estará nesta Quarta-feira de Cinzas, no período da tarde, no Dendê, vistoriando as obras de colocação de 30km de cerca em torno de todo o perímetro do Parque Estadual do Cocó. O investimento total é de R$ 9 milhões.

Pela metade

Pela proposta original do Governo na reforma previdenciária, a renda de um casal poderá cair pela metade. Exemplo: os dois trabalham e ela se aposenta. Ele morre e a viúva tem que optar pela aposentadoria dela ou a pensão do falecido. Se a renda dos dois fosse R$ 5 mil ela ficaria só com a metade.