Paulo César Norões: Será que agora a água chega?

Em meio a tanto disse-me-disse na política nacional, com direito a seguidas troca de farpas entre o presidente Bolsonaro e governadores do Nordeste, a notícia de que as águas do Rio São Francisco finalmente chegarão ao Ceará, ainda neste mês de agosto, é alvissareira. Mais de 30 municípios cearenses estão em situação de emergência hídrica. No vídeo divulgado pelo deputado Heitor Freire (PSL), o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, assegura que no dia 30 será iniciado o bombeamento da terceira estação elevatória do eixo norte da transposição, o que vai permitir a chegada das águas ao reservatório de Jati e, daí, para as cidades afetadas pela crise hídrica através do Cinturão das Águas. Só nos resta torcer para que, desta vez, o prazo seja realmente cumprido. Já se perdeu as contas de quantas vezes esse momento foi adiado.

Royalties

Matéria de capa do Diário do Nordeste de ontem - "41 cidades arrecadam menos que 1% do que gastam" - inspirou o deputado Salmito Filho, que propõe o repasse dos royalties do pré-sal para municípios e estados, com critérios republicanos, de meritocracia. O parlamentar pedetista exorta o engajamento de todos os partidos nessa luta e já protocolou requerimento para uma audiência pública na Assembleia Legislativa para debater o assunto.

Empoderamento

Preocupado com os altos índices de mortes de mulheres no Ceará, o deputado estadual Acrísio Sena (PT) sugeriu a criação de um Grupo de Trabalho no Governo para elaborar políticas intersetoriais - de saúde, educação, segurança, assistência social, emprego e renda - a respeito do tema. A ideia é "empoderar as mulheres economicamente, criar creches, equipamentos de saúde e de segurança para assistir as mulheres ameaçadas", justificou Acrísio.

A propósito

Senador constituinte Mauro Benevides cumprimentou o senador Nelsinho Trad, (PSD-MS), pela sugestão de iluminar as cúpulas do Congresso na cor lilás para celebrar os 13 anos da Lei Maria da Penha.

Sustentabilidade

Câmara de Fortaleza pratica políticas de sustentabilidade ambiental, como aproveitamento nas plantas da água de ar condicionado, descargas com dois níveis, reciclagem de papel e troca de lâmpadas comuns por led.

Ontem foi dia de festa

Em Camocim, com a presença do governador Camilo Santana, da primeira-dama Onélia Santana e secretários de Estado. Ao lado da prefeita Mônica Aguiar e do deputado estadual Sérgio Aguiar, entregaram a Praça Mais Criança, no Olinda, um dos bairros mais populosos de lá. A obra custou R$ 1 milhão

Deputado estadual

Heitor Férrer está virando o rei dos vídeos nas redes sociais. O último foi gravado ao lado do esqueleto do Acquario do Ceará, na Praia de Iracema, obra parada e sem perspectiva de retomada