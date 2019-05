Paulo César Norões: Senadores conhecem projetos em Caucaia

Os senadores Eduardo Girão (Pode-CE) e Styvenson Valentim (Pode-RN) estiveram em Caucaia visitando as instalações do Complexo Educacional Myra Eliane (Centro de Educação Infantil Olga e Parsifal Barroso, Centro de Formação Edson e Yolanda Queiroz, Centro de Etnias e Areninha).

Em companhia do presidente do Instituto Myra Eliane (IME), Igor Queiroz Barroso, e da diretora do CEI Olga e Parsifal Barroso, Adriana Siqueira, os parlamentares puderam vivenciar o espaço e o conteúdo complementar de ensino aplicado, fundamentado na promoção de valores humanos.

A unidade, construída no Parque Araturi, é considerada o maior complexo educacional da rede municipal de ensino e atende, em tempo integral, a cerca de 500 crianças entre dois e cinco anos de idade.

A benção, padim!

Ao ouvir do secretário de Turismo Arialdo Pinho que a Gol, Azul e Latam pretendem assumir as rotas da Avianca entre Juazeiro do Norte e Fortaleza, Guarulhos (SP) e Brasília, mas sem data para iniciarem as operações - provavelmente só após 15 de julho - e sem a garantia de voos diários, o deputado federal Roberto Pessoa, que estava presente à Audiência Pública da Assembleia para tratar do tema, lamentou. Diante dos prejuízos, inclusive com impacto negativo nas festas do Pau da Bandeira, em Barbalha, e a ExpoCrato - "só nos resta rezar pro Padim Ciço nos socorrer", exclamou.

Labirinto

Apesar dos esforços do Governo em aprovar quatro matérias na sessão de ontem da Assembleia, não deu quórum. Faltou uma presença para juntar as 24 necessárias. Os governistas chegaram até a ligar para o presidente José Sarto, mas este mandou dizer que estava acamado com enxaqueca causada por uma labirintite. Justificado. Ficou tudo pra próxima quinta-feira, inclusive, a polêmica da tornozeleira eletrônica.

Pauta cheia

Ficou também pra próxima semana a polêmica liberação ou não da venda de bebida alcoólica nas praças esportivas cearenses, propositura do ex-deputado Gony Arruda e desarquivada este ano por Evandro Leitão. Como o plenário está dividido em relação ao assunto, o líder governista, Júlio César Filho, pediu para que a matéria seja o último item da pauta.

Mérito próprio

Ainda sobre a indicação de Bruno Menezes como assessor especial da Casa Civil, registrada na coluna desta sexta-feira, cumpre acrescentar que, para além do apadrinhamento de Eunício Oliveira, é mister reconhecer o mérito do indicado. Bruno é competente e tem se destacado em todas as funções para as quais foi designado. De tal forma que, além de prestigiar o aliado, o governador agrega valor à sua equipe.

Reforço

Prefeito Bismarck Maia consegue reforço de peso para sua equipe. A psicóloga Elusa Laprovítera é a nova secretária de Educação de Aracati. Identificação com a Pasta não lhe falta. Toda a sua carreira tem sido dedicada ao acompanhamento de jovens alunos de escolas de Fortaleza.