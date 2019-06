Paulo César Norões: Seminário tem saldo positivo

Vice-governadora Izolda Cela está bastante satisfeita com o Seminário Internacional "Cidades Seguras: Múltiplos Olhares", realizado nos últimos dois dias no Centro de Eventos, fruto de uma parceria entre Vice-Governadoria do Ceará e Instituto Aliança. Sete especialistas do Brasil e da América Latina expuseram suas visões para a construção de cidades mais seguras. Izolda Cela fez exposição acerca do Pacto por um Ceará Pacífico, projeto do Governo que ela coordena e que soma forças de instituições públicas e provadas. "Dificilmente a gente teria chance de vencer um desafio, como é a violência nas suas múltiplas facetas, sem uma articulação forte. As ações estão sendo desenvolvidas, ainda não atingimos o nosso objetivo, mas estamos no caminho certo para isso", ressaltou.

Sob pressão

Aprovado no Senado, o Projeto de Lei do senador Tasso Jereissati sobre o novo marco regulatório do saneamento básico passa a tramitar na Câmara dos Deputados, onde também deverá ter celeridade, segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A preocupação de Tasso, porém, é que a pressão de representantes das empresas de saneamento dos estados e de suas associações venha a alterar os avanços assegurados nesta semana.

Mobilização

A expectativa é que, na Câmara, o Governo possa mobilizar sua bancada, esclarecendo o impacto do projeto na economia. O próprio Ministério da Economia tem acompanhado as discussões e deverá intensificar o trabalho junto às bancadas federais nas próximas semanas.

Tudo errado

"Quando se quer acabar alguma coisa, se começa desta forma: se diz que é ruim, mal administrada, dá prejuízo." A crítica é do deputado estadual Acrísio Sena, que acusa o Governo Federal de usar desse expediente pra justificar a reforma da Previdência sem apresentar dados que fundamentem suas ações. Para Acrísio, o problema são as renúncias fiscais que somam R$ 400 bi, mais R$ 500 bi de sonegação e outros R$ 400 bi de fraude. "As reformas são importantes. Mas a proposta apresentada é péssima, pois atinge as mulheres e os trabalhadores rurais, retira o BCP e prejudica os mais pobres", explicou.

Aniversário do Náutico

90 anos do Náutico Atlético Cearense serão comemorados em sessão solene na Assembleia Legislativa, nesta segunda (10/06), às 18hs. Iniciativa do deputado Evandro Leitão (PDT).

Experiência na Ásia

Deputados federais Roberto Pessoa e Junior Mano reúnem jornalistas segunda (10), em Fortaleza. Vão falar sobre experiências vividas na Missão à Ásia acompanhando a ministra Teresa Cristina, da Agricultura, além de detalhar a Frente Parlamentar em Defesa dos Órgãos do Nordeste, presidida por Pessoa.