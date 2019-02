Paulo César Norões: Sem problemas na Assembleia Legislativa

Fácil constatar que na composição das comissões técnicas da Assembleia Legislativa só deu situação, principalmente nas mais importantes, como Constituição e Justiça (CCJ); Fiscalização e Controle; e Orçamento, Finanças e Tributação. Antes de ser levada ao plenário, a lista passou pelo crivo do Palácio da Abolição. Tudo como manda o figurino situacionista. Camilo Santana, também no segundo mandato, não terá dificuldade para aprovar suas mensagens na Casa da Pontes Vieira.

Fui surpreendido

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto, é uma águia. Habilidoso, mandou para o prefeito Roberto Cláudio toda responsabilidade sobre sua apoteose no Carnaval da Saudade, quando, em nome do prefeito, entregou a chave da cidade ao Rei Momo e à Rainha do Carnaval: "Fui surpreendido com o convite do Roberto Cláudio em cima da hora". O prefeito sorriu, não disse nada. Roberto Cláudio, também especialista, certamente está com a resposta pronta: "A eleição está longe". Os outros pré-candidatos estão de olho...

Bem disposto

Roberto Cláudio, aliás, está numa disposição de fazer inveja. Mesmo após curtir o baile carnavalesco do Náutico, na noite chuvosa de sábado, encarou mais um aguaceiro na manhã de domingo para completar, junto com a esposa Carol, os 5 Km de uma corrida de rua, no Papicu. O feito rendeu comemoração com direito a fotografia na página da primeira dama, numa rede social.

Liderança

Presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, atuam como intermediários à caça de votos pró-reforma Previdenciária dentro do Congresso, deixando no escanteio as lideranças partidárias. Primeiro sinal: não anda nada em Brasília sobre a reforma antes do Carnaval, tempo suficiente para se capitalizarem politicamente com o Palácio do Planalto.

Imortal

Jornalista Pádua Lopes, autor de "Safira Não é Flor", assume, nesta terça-feira, cadeira nº 38 da Academia Cearense de Letras.