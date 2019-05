Paulo Cesar Norões: Segurança para os Postos de Saúde

Com o prefeito Roberto Claudio em viagem aos Estados Unidos, desde ontem, o vice-prefeito Moroni Torgan assume o cargo até a próxima sexta-feira, dia 10. Neste período, a agenda do Poder Executivo Municipal prevê, além da inauguração de obras, o lançamento de um projeto que tem tudo a ver com as funções que o vice Moroni exerce, hoje, na Prefeitura: a área de segurança cidadã.

Nesta quarta-feira, dia 8 de maio, Moroni Torgan vai ao Posto de Saúde Doutor José Pompeu de Vasconcelos Filho, localizado no bairro Barroso, junto com a secretária da Saúde de Fortaleza, Joana Maciel, para lançar o programa de segurança nas unidades de saúde, com equipes da Guarda Municipal e que vai atender, de imediato, dez postos de saúde.

Dessa maneira, a Prefeitura de Fortaleza atende uma demanda antiga dos profissionais de saúde, apresentada durante as reuniões da Mesa Permanente de Negociação.

Sem divisões

Em meio ao tiroteio entre Olavo de Carvalho e o general Villas Boas, que tomou as dores do general Santos Cruz, ministro da Secretaria de Governo, criticado - esculhambado talvez seja um termo mais adequado - pelo guru de Jair Bolsonaro, no Twitter, o presidente foi ponderado. "Não existe grupo de militares nem grupo de 'olavos' aqui. Tudo é um time só", afirmou. "O que eu tenho falado é que, de acordo com a origem do problema, a melhor resposta é ficar quieto, acrescentou Bolsonaro.

Piso salarial

A Câmara de Fortaleza realiza, hoje, a partir das 15h, audiência pública para debater a implantação do piso salarial nacional dos técnicos de radiologia em Fortaleza. Segundo o Conselho Regional dos Profissionais das Técnicas Radiológicas, o piso foi aprovado em novembro do ano passado, mas até agora a Prefeitura de Fortaleza não o adotou. O vereador Márcio Cruz (PSD) é autor do requerimento que solicita a audiência.

Palestra ambiental

O titular da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), Artur Bruno, vai proferir palestra para alunos de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC). Ele falará sobre "Justiça Ambiental e Conflitos no Ceará" por ocasião da "XIV Semana do Direito da UFC", organizada pelo Centro Acadêmico Clóvis Beviláqua, que acontece entre os dias 6 e 10 de maio. A palestra acontece, hoje, às 14h, no Anfiteatro da Faculdade de Direito da UFC.

Verdes mares Bravios

Conversar com Mauro Benevides é mergulhar na história e se deliciar com passagens de sua rica biografia política. Como na visita ao parlamento português, quando, exercendo mandato de senador, foi escolhido para saudar o então presidente Mário Soares em nome dos parlamentares de outras nações. Mauro o fez e, ao se identificar como cearense, ouviu o presidente português enaltecer poeticamente "os verdes mares bravios nos quais a deusa dos lábios de mel havia se tornado legenda de encantos mil nas páginas da literatura brasileira". Soares, então, revelou ter passado uns dias na antiga residência de veraneio do Governo do Ceará, na praia do Icaraí, a convite do então governador Virgílio Távora.