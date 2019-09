Paulo César Norões: Saneamento em pauta

Governo Federal avança na movimentação em torno da necessidade de aprovação do novo marco regulatório do saneamento básico, e deverá incluir o tema no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e assim criar um ambiente de regulação mais moderno visando atrair o investidor privado. Nesse sentido, a secretária especial do programa, Martha Seillier, tem acompanhado os trabalhos da comissão especial da Câmara que analisa o projeto de lei de autoria do senador Tasso Jereissati (PSDB), já aprovado no Senado.

Articulação

Sobre o novo marco regulatório do saneamento, Tasso reuniu-se, em Brasília, com o presidente da Comissão que analisa seu projeto na Câmara dos Deputados, Evair de Melo (PPS-ES), e os deputados Geninho Zuliani(DEM-SP) e Felipe Rigoni(PSB-ES). Expectativa é que o debate da matéria avance e sua votação aconteça neste 2º semestre.

Lado a lado

Desde terça-feira, quando assumiu interinamente o Governo, o presidente da Assembleia José Sarto tem cumprido agenda concentrada em Fortaleza. Nos pronunciamentos, tem defendido a aliança do governador Camilo Santana com o prefeito Roberto Cláudio, que tem possibilitado importantes obras na Capital. Nos encontros com RC, ex-colega na Assembleia, demonstra amizade e parceria. Sarto, aliás, figura no rol dos possíveis candidatos para suceder o prefeito.

Vai sair

Informa o secretário estadual de Turismo Arialdo Pinho que a reforma da Ponte dos Ingleses vai sair em 2020. Projeto dos arquitetos Fausto Nilo e Delberg Ponce de Leon será conhecido em outubro. Obra custará R$ 36 milhões.

Canudos

Apesar de reconhecer a importância da proteção ao meio ambiente, o vereador Odécio Carneiro contesta lei, já aprovada, que proíbe o uso de canudos plásticos em Fortaleza, de autoria do vereador Iraguassu Filho. Carneiro quer a instalação de uma frente parlamentar para discutir o assunto, com mais profundidade. "Não é uma lei imperativa que vai mudar a cultura do nosso povo", justifica.

Emília Buarque não para. Nem bem saboreou o sucesso do aniversário de 3 anos do Lide Ceará, com ótima palestra de Marcos Quintela, ela já anuncia novo evento para o próximo dia 20, desta vez, o Fórum de Desenvolvimento Regional Nordeste, em parceria com o Banco do Nordeste

O Fórum acontecerá no Gran Marquise, com exposições do presidente do BNB, Romildo Rolim; do diretor de Administração e Finanças do Sebrae Nacional, Eduardo Diogo; e do secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Uebel