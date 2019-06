Paulo Cesar Norões: Reunião definirá rumos da reforma

A reunião de hoje, em Brasília, dos 27 governadores dos estados e do Distrito Federal poderá ser decisiva para o texto final do relator da reforma da Previdência na Câmara, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP). Ou os governadores assumem publicamente o apoio à reforma ou estados e municípios provavelmente ficarão de fora do texto.

O problema é que todo mundo diz concordar com a necessidade da reforma, mas nem todo mundo quer assumir o ônus da impopularidade que ela acarreta. Há, entre os parlamentares, o receio de pagarem essa conta sozinhos. Por isso cobram dos governadores solidariedade.

Como diz o deputado Roberto Pessoa (PSDB-CE), "é muito bom criticar a reforma, mandar botar painel em praça pública com o nome e foto do deputado que votou a favor, tirar uma de defensor de direitos e depois se beneficiar da mesma". E completa: "Ou apoia agora ou vai ter, cada governador ou prefeito, que enviar sua reforma local para a Assembleia ou Câmara Municipal e arcar com o ônus junto à população".

Acordo próximo

Para o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), a tendência é de que o Fórum dos Governadores aprove o apoio à Reforma como ela está. Doria, no entanto, dá a deixa de que a decisão não deverá ser unânime. A resistência está no Nordeste, onde todos os nove governadores são de oposição ao Governo Bolsonaro. Eles - Camilo Santana incluso - até apoiam, mas se forem revistos itens relacionados ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a aposentadoria do trabalhador rural. É ver como esse nó será (ou não) desatado.

Preocupação

O debate em relação à reforma da Previdência repercute mundo afora. Deputados Junior Mano e Roberto Pessoa, que acompanharam visita recente da ministra da Agricultura Tereza Cristina a países asiáticos, contam que os chineses, grandes parceiros comerciais do Brasil, demonstraram estarem acompanhando as discussões sobre o tema, que consideram importante para melhorar o ambiente dos negócios. Outra preocupação dos chineses é com a insegurança jurídica decorrente dos conflitos entre o Legislativo e a Suprema Corte brasileiros.

Joio e trigo

Vazamento de conversas entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador-chefe da Força Tarefa da Lava Jato inaugura mais um capítulo na guerra ideológica que tem permeado o debate político do Brasil nos últimos anos. O ruim é que, como das vezes anteriores, as discussões estão contaminadas. Opiniões sérias, equilibradas e bem embasadas se perdem em meio à troca de farpas entre lulistas e antilulistas. Não se sabe se dará em alguma coisa, mas que vai render muito, vai.

Vem aí o agronordeste

Empenhada em acompanhar as articulações para votação do crédito suplementar de R$ 248 bilhões no Congresso, a ministra Tereza Cristina suspendeu as viagens marcadas para esta semana. Mas assim que os recursos do Plano Safra estiverem garantidos, a ministra da Agricultura remarcará sua visita ao Ceará, onde irá anunciar programa especial de investimentos para o Nordeste.