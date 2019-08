Paulo César Norões: Ressocialização de detentas

Das mais importantes a iniciativa da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Justiça do Ceará, que vão, em parceria, tocar um programa para capacitar mulheres que cumprem pena e seus familiares, com o objetivo de prepará-las para o retorno à vida em sociedade. O "Bem-Me-Quero" foi lançado na manhã de ontem, no Fórum Clóvis Bevilácqua, e será conduzido pela equipe do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense (MMLC), com dez encontros voltados para o desenvolvimento da inteligência emocional das mulheres e o fortalecimento de sua autoestima.

Ótima iniciativa

Programas como o "Bem-Me-Quero" vão ao encontro da filosofia do nosso sistema penal, que tem como princípio a ressocialização daqueles que cometeram delitos, no sentido de prepará-los para, ao fim da pena, a convivência em sociedade. Algo que o Estado brasileiro sempre negligenciou, a ponto de o sistema penitenciário brasileiro - com raríssimas exceções - ter virado uma espécie de pós-graduação do mundo do crime.

Alerta

O avanço da tecnologia tem resultado no aprofundamento do conhecimento de poucos e no aumento da ignorância de muitos. O alerta é do ex-deputado federal Ariosto Holanda. Em palestra no Conselho Temático de Educação da Fiec, Ariosto demonstrou preocupação com o desequilíbrio no acesso às novas tecnologias. "Estamos correndo o risco de submeter as camadas sociais mais pobres à mais perversa das exclusões: a do saber para o trabalho", disse o ex-deputado.

Capacitação

Dentro da filosofia da gestão do atual presidente do Inesp, João Milton Cunha de Miranda, de dar cada vez mais subsídios para o trabalho dos deputados estaduais, assessores parlamentares visitaram o Observatório da Indústria, equipamento da Fiec que concentra dados socioeconômicos, de mercado, tecnológicos e de comércio exterior, para ajudar no direcionamento dos investimentos no Estado. Os assessores saíram de lá impressionados com as informações geradas pelo equipamento.

Se a moda pega...

Viralizou na rede a foto do insólito gesto do vereador Jonh Monteiro beijando o pé do prefeito Roberto Cláudio, no pátio da Câmara de Fortaleza. Gratidão pelas obras em áreas onde é votado.

Projeto pôr do sol de Fortaleza, que tem sido um sucesso de público, terá uma edição especial neste Dia dos Pais, neste domingo. O pianista Felipe Adjafre, pai pela primeira vez na última segunda-feira, vai apresentar um pout-pourri de canções dedicadas aos pais

Iniciativa da Secretaria de Turismo de Fortaleza, o projeto é o xodó do secretário Alexandre Pereira, um apaixonado pela música. Há, ainda, um viés sustentável, com a possibilidade das pessoas levarem garrafas pet para trocarem por mudas de plantas