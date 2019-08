Paulo César Norões: Reforma segue tramitando

O senador Tasso Jereissati terá encontro, na manhã desta quinta, em Brasília, com representantes de dez centrais sindicais, no esforço de avançar no processo de votação da reforma da Previdência. Relator da matéria, ele receberá o grupo ao lado do senador Paulo Paim (PT-RS). Essa agenda tem sido uma constante nas últimas semanas para Tasso, que tem ganhado elogios de senadores governistas e de oposição devido ao seu perfil de acolher demandas dos mais variados segmentos.

Avaliação

Juntamente com sua equipe técnica, Tasso irá avaliar, nos próximos dias, emendas apresentadas pelos senadores à Proposta de Reforma. A CCJ contabilizou, nesta quarta-feira, 289 emendas à matéria, que será votada na próxima semana. As aceitas pelo relator irão compor a PEC Paralela.

Pauta importante

Líder do PSD na Assembleia Legislativa, a deputada Érika Amorim anunciou, ontem, na sessão plenária da Assembleia Legislativa, a programação da Comissão de Infância e Adolescência, que ela preside, para o Setembro Amarelo. Está programada uma série de ações, com foco na prevenção do suicídio na infância e adolescência.

Disputa boa

Sucessão em Iguatu, próximo ano, será animada. O prefeito Ednaldo Lavôr tem o apoio do deputado Marcos Sobreira (PDT) e da mãe deste, a ex-deputada Mirian, para tentar a reeleição. Será um tira-teima com o ex-prefeito Aderilo Holanda, a quem derrotou em 2016, e que é apoiado pelo deputado Agenor Neto (MDB). E há uma terceira via, o empresário Franklin Bezerra, ligado ao deputado federal Roberto Pessoa (PSDB).

Subindo

Tribunal de Justiça do Ceará subiu sete posições no ranking do Conselho Nacional de Justiça. Dados de 2018 mostram que o TJCE avançou no Índice de Produtividade dos Magistrados (IPM), alcançando média de 1.104 processos baixados, ou seja, aqueles que tiveram um desfecho final. Uma boa notícia.