Paulo César Norões: reciprocidade entre casas do Congresso

Uma sugestão de Cid Gomes (PDT) será atendido pelo presidente do Senado Davi Alcolumbre. O senador cearense questionou em Plenário a falta de reciprocidade da Câmara dos Deputados, que não aprecia os projetos originários do Senado na mesma proporção em que este tem votado as proposições oriundas da Câmara. Alcolumbre acolheu o pedido de Cid e promete levar ao presidente Rodrigo Maia uma lista de projetos de autoria de senadores já aprovados no Senado e que ainda estão pendentes de votação na Câmara. Para Cid Gomes, o princípio da reciprocidade deve ser uma obrigação no relacionamento entre as duas Casas. "É importante que a gente tenha, da parte da Câmara, boa vontade com os projetos do Senado", defende o senador cearense.

Apoio garantido

Eleição ainda está um tanto distante, mas os bastidores em Fortaleza fervilham. No lado governista, especulações. Já se falou nos deputados estaduais Salmito Filho, Queiroz Filho e Sarto Nogueira, senador Cid Gomes e, mais recentemente, o secretário Élcio Batista, braço direito de Camilo Santana. Pela oposição, o deputado federal Heitor Freire, do PSL de Bolsonaro, tenta se cacifar. Quem vem trabalhando há mais tempo e de forma aberta é o também deputado Capitão Wagner (Pros). O senador Eduardo Girão (Pode), que teve 520 mil votos para o Senado em Fortaleza, poderá ser um grande cabo eleitoral. Girão não esconde o jogo. "Wagner é meu irmão e vou apoiá-lo, caso ele seja candidato", disse.

Mais opção

Quem também pode entrar nessa disputa é o deputado federal Célio Studart, que vem numa crescente. Em 2018 foi eleito deputado federal com mais de 208 mil votos, quase todos em Fortaleza. Agora, está sendo incentivado pelo seu partido, o PV, para tentar a Prefeitura da Capital. Além da defesa dos animais, Célio vai defender as bandeiras da mobilidade, meio ambiente e da melhoria de vida dos mais pobres.

Plantão governamental

Não é raro passar em frente ao Palácio da Abolição numa tarde de sábado e perceber o entra e sai de autoridades e servidores. É, segundo o governador, a única forma de botar a agenda em dia, já que os dias úteis têm sido insuficientes. No último sábado Camilo recebeu deputados e se reuniu com secretários e auxiliares montando plano de emergência para consertar as os trechos de rodovias estragados pelas chuvas.

Não só o nome

Partido Popular Socialista agora se chama Cidadania. Presidente estadual Alexandre Pereira esclarece que a mudança não se resume ao nome. A legenda se assume agora como de centro. Mais coerente com o perfil de seus atuais membros, como o próprio Alexandre, que está longe de ser um socialista e, muito menos, comunista. Vale lembrar que o PPS já foi o Partido Comunista Brasileiro, o velho 'Pecebão'.

Cidadania

Câmara entrega hoje, às 19h, o Título de Cidadão de Fortaleza ao secretário nacional de Segurança Pública, general Guilherme Theophilo. Iniciativa do edil tucano Plácido Filho.

São João de Fortaleza, que acontece em junho, será incluído no calendário oficial de eventos da Capital e, com isso, será mais um projeto turístico a ser divulgado nas 14 feiras internacionais e nacionais que a Secretaria de Turismo do Município participará ao longo do ano. Secretário Alexandre Pereira exultante com a novidade.

O Fla x Flu em que se transformou a política nacional teve mais um capítulo, ontem. Dessa vez, em torno do fatídico 31 de março de 1964. O problema não foi nem o debate em si, mas a qualidade dos argumentos de parte a parte. Muito maniqueísmo e quase nada de equilíbrio e serenidade. Pra variar.