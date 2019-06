Paulo César Norões: RC comemora novo código

A aprovação do Código da Cidade é uma vitória política da gestão Roberto Cláudio que destaca os avanços que o novo conjunto de leis traz pra Fortaleza.

Alvará social, novos parâmetros de controle urbano, internalização de fiação e outros avanços que modernizaram o Código que RC chama de Manual do Cidadão.

Dentre as alterações aprovadas no Código da Cidade, um avanço na política de atenção à população animal. A atual gestão criou a Coordenadoria de Proteção Animal, dirigida pela ex-vereadora Toinha Rocha, e que garante entre os serviços, o VetMóvel que faz atendimento volante na cidade.

E os avanços nessa política pública também vieram por meio do Código da Cidade que proíbe, a partir de agora, o uso de fogos de artifício, bombas, foguetes, busca-pés, morteiros e outros fogos explosivos e perigosos em logradouros públicos.

Bem recebida

A iniciativa do Prefeito Roberto Cláudio, segundo o seu líder na Câmara, vereador Ésio Feitosa, foi muito bem recebida pelos movimentos de proteção animal da cidade de Fortaleza. A proibição está prevista no Art. 471 da nova lei.

Trinca de hubs

No 3º Think Tanks Meeting, ontem, o secretário César Ribeiro, de Relações Internacionais do Estado, revelou o impacto dos hubs aéreo, portuário e de dados na economia do Ceará: R$ 1 bi e 80 mil novos empregos. No evento, Antonio Nunes (Angola Cables); Paulo Lobão (Air France/KLM); e Débora Memória (CIPP).

Emenda

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou emenda do deputado André Figueiredo (PDT-CE) ao Projeto de Lei 10985/18, do Senado, e estabeleceu uma nova divisão dos recursos do petróleo da União no regime de partilha. Segundo a emenda, 30% desses recursos continuarão com o Fundo Social, 20% com gasoduto e os outros 50% serão divididos com estados e municípios para aplicação em educação e saúde (30%) e com a União (20%), também destinados a essas duas áreas.</CS>

Relator

Cid Gomes (PDT) será o relator, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, da PEC que prevê a divisão com estados e municípios do apurado pela União em leilões de petróleo a serem realizados este ano pela Petrobras. Pela proposta, seriam 15% para os estados e 15% para os municípios, segundo critérios estabelecidos em lei.

Deputado estadual Soldado Noélio vai tirar licença de 120 dias para resolver assuntos particulares. Suplente policial civil Tony Brito (Pros) assume no dia 2/7

Vereadora Larissa Gaspar teve três de suas 26 emendas ao Código da Cidade aprovadas: Licenciamento de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, impedindo que seja feito de forma online; Separação de resíduos em seco e úmido por estabelecimentos comerciais; Proteção animal, reduzindo o tempo em que estes podem ficar embarcados sem água e sem alimento