Paulo César Norões: PSDB não quer ser confundido com o PT

O PSDB resolveu reagir às declarações do ministro Paulo Guedes, que reiteradamente tem dito que o problema do Brasil se deve aos 30 anos de social democracia. O presidente nacional do partido soltou nota listando o legado social democrata do período tucano no Planalto, dentre eles o liberalismo econômico, lei de responsabilidade fiscal, privatizações da telefonia e, claro, o Plano Real.

Na nota, Bruno Araújo acrescenta que, "enquanto o PSDB era chamado de 'neoliberal', o presidente (então deputado Jair) Bolsonaro votava com o PT contra o Plano Real, contra a reforma da Previdência, por mais privilégios aos setores corporativos, e defendia a ditadura".

O presidente tucano arremata lembrando a Paulo Guedes que a reforma da Previdência que a equipe dele enviou ao Congresso está andando sob a batuta do PSDB: "um texto conduzido pelo ex-deputado Rogério Marinho, aperfeiçoado na Câmara por Samuel Moreira e que será relatado no Senado por Tasso Jereissati", todos tucanos de bico grosso.

No fim das contas, fica claro que o objetivo da nota não é nem brigar com o ministro, mas explicitar a diferença programática entre tucanos e petistas. O que bate com a ideia do novo comando nacional de reposicionar o PSDB mais ao centro do espectro político.

Em defesa do Fundeb

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), que atende da creche ao ensino médio, só tem validade até o fim deste ano. Preocupado, o deputado Queiroz Filho (PDT), que preside a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, defende a criação de uma frente parlamentar em âmbito nacional para preservar esse instrumento fundamental para a educação. "Na disputa de narrativas que vivemos no Brasil, é importante priorizarmos, independente de ideologia, os nossos jovens, que são o futuro do nosso País", disse.

Debate

Um ex-tucano e um tucano 'licenciado' debaterão os desafios da iniciativa privada e do setor público no desenvolvimento do Ceará. O ex é Geraldo Luciano Matos, que deixou a presidência do Novo para estar apto a disputar a Prefeitura de Fortaleza, conforme reza o estatuto do partido. Já o 'licenciado' é Maia Júnior, que hoje serve ao Governo petista de Camilo Santana como secretário do Desenvolvimento Econômico. O evento, no dia 13 de agosto, no auditório do Sebrae, é uma iniciativa do Conselho Regional de Economia.

Será entregue até o fim de setembro o projeto da Comissão Especial de Reforma e Atualização do Regimento Interno da Assembleia Legislativa. O presidente da comissão, Audic Mota, torce para que o projeto obtenha aprovação da Mesa Diretora e Plenário até o fim do ano e o novo RI entre em vigor em 2020.

Uma virose derrubou o governador Camilo Santana, que está de repouso há três dias. Nem o bate-papo semanal de todas as terças-feiras com a população, pela internet, aconteceu ontem. Enquanto se recupera, o governador vem sendo representado nos eventos pela sua vice e fiel escudeira Izolda Cela.