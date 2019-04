Paulo Cesar Norões: Projetando hoje o ceará do futuro

O Governo do Ceará, através da Uece, fará amanhã de manhã, no campus Itaperi, o Encontro Regional da Grande Fortaleza do Ceará 2050, a plataforma de desenvolvimento de longo prazo do Estado.Serão discutidos os avanços do planejamento, apresentando os objetivos e eixos estratégicos que nortearão o desenvolvimento do Ceará nos próximos trinta anos, a partir de material coletado, sistematizado e debatido com outros grupos em encontro anterior, em junho do ano passado. O Ceará 2050 foi inspirado no Fortaleza 2040, projeto da Prefeitura que pensa a Capital a longo prazo e que é coordenado por Eudoro Santana, presidente do Instituto de Planejamento de Fortaleza e pai do governador Camilo Santana.

Educação em casa

Será lançada hoje, em Brasília, a Frente Parlamentar em Defesa do Ensino Domiciliar (HomeScholling). O Evento, com a presença da ministra da Família e Direitos Humanos, Damares Alves, tem como incentivador o deputado cearense Dr. Jaziel (PR), que defende a educação familiar como direito da cidadania. Objetivo da Frente é colocar na lei o direito dos pais de educarem seus filhos em casa, como já ocorre em vários países. "É um direito que a Frente, com o apoio da ministra Damares, vai buscar concretizar", afirmou o deputado Dr. Jaziel, que será o presidente da Frente Parlamentar.

Audiência Pública

O Governo do Estado e o Legislativo devem tomar para si responsabilidade de discutir os graves problemas no atendimento de policlínicas e Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), bem como na gestão administrativo-financeira dos consórcios de saúde. Por iniciativa do deputado Audic Mota (PSB), a questão será debatida em audiência pública a ser realizada nesta quarta-feira (3), a partir das 14hs, na Assembleia Legislativa.

Em defesa do BNB

Todas as seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil no Nordeste se engajaram na luta contra a privatização ou fusão do Banco do Nordeste com outra instituição. É uma reação a proposta do secretário de Desestatização, Salim Mattar, para quem só Petrobras, Caixa Econômica e Banco do Brasil devem permanecer como estatais. Em carta divulgada em reunião do Conselho Federal, as seccionais da OAB definem o BNB como o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina, com missão específica de fomentar o desenvolvimento nordestino.

Visita programada

Conforme prometido, o deputado federal Roberto Pessoa (PSDB) entregou ao ministro Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, documento que cobra a conclusão da Duplicação do Anel Viário e solicita medidas emergenciais para diminuir os engarrafamentos e transtornos causados pela obra na rodovia, que se arrasta desde 2010.

Mobilidade ampliada

Depois das bicicletas compartilhadas, vêm aí os patinetes elétricos. A expansão do programa de mobilidade cicloviária de Fortaleza será anunciada, hoje à tarde, em coletiva do prefeito Roberto Claudio, no Paço Municipal. O uso de patinetes já é uma realidade em ruas de grandes cidades do mundo.