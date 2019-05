Paulo César Norões: privatização do BNB descartada

O Banco do Nordeste voltou a ganhar as manchetes, mais uma vez, com ameaças à sua continuidade no formato atual. Desta vez, a notícia era que o Governo estaria propenso a privatizar a instituição. Coube ao deputado federal Domingos Neto vir a público para desmentir a informação. Segundo ele, em ofício enviado à Câmara dos Deputados, o ministro da Economia, Paulo Guedes, esclareceu que "não há no momento nenhuma decisão de privatização do BNB.

Portanto, a gestão continua sendo estatal". A notícia só não é mais tranquilizadora por conta desse "no momento" na fala do ministro, que dá a entender que a privatização ainda não é algo totalmente descartável. De qualquer forma, a mobilização dos nordestinos para preservar o banco de desenvolvimento aliada aos bons resultados da atual diretoria ajudam muito na defesa.

Alternativas

Está certo o secretário Rogério Marinho, da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, em cobrar da oposição mais do que ataques à reforma, proposta pelo Governo. Ele pede que os debates, mesmo na esfera política, sejam feitos de forma técnica. "Os opositores já foram Governo e sabem da necessidade de reestruturação (da Previdência Social). Chegou a hora de a oposição mostrar qual é o seu projeto", disse. De fato, não basta criticar. É papel da oposição propor alternativas.

A propósito

O deputado Marcelo Ramos (PR-AM), presidente da Comissão Especial que analisa o mérito da reforma proposta pelo Governo trabalha com a hipótese de votar o parecer da PEC 6/2019 em junho, no colegiado. Não será fácil. A oposição se articula para arrastar o máximo possível os trabalhos.

Queremos médicos

Debandada dos médicos cubanos, com o desmonte do Mais Médicos, deixou Sobral desassistida. Prefeito Ivo Gomes decidiu não esperar por ajuda externa e abriu edital até 10 de maio para a seleção e contratação de 23 novos profissionais. Salários de R$ 12 mil.

Segurança

A Frente Parlamentar em Defesa da Implantação do Plano Nacional de Enfrentamento a Crimes Violentos em Maracanaú já está formalizada. Os deputados Delegado Cavalcante (PSL) e Júlio César Filho (Cidadania) foram eleitos como presidente e vice-presidente da Frente, respectivamente.

Condecoração

Waldyr Diogo de Siqueira Filho receberá a Ordem do Mérito Industrial, a mais importante condecoração da Confederação Nacional da Indústria. Indicação de Beto Studart, presidente da Fiec, em reconhecimento ao que o empresário representa para o desenvolvimento econômico do Ceará.

Pelo mesmo motivo, Beto Studart receberá, na noite desta sexta-feira (3), no Palácio da Abolição, a Medalha Ivens Dias Branco. Um espécie de 'gran finalle' do mandato do atual presidente da Fiec, que em setembro passa o cargo para o amigo Ricardo Cavalcante.