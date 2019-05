Paulo César Norões: Previdência em debate no CE

O presidente da Comissão Especial que analisa a proposta da reforma da Previdência, o deputado federal Marcelo Ramos (PR-AM), participa na próxima quinta-feira (30/05) de seminário regional sobre o tema na Assembleia Legislativa do Ceará.

O encontro, que ocorrerá às 15 horas no Complexo das Comissões da Casa, pautará os principais pontos da reforma.

A articulação é do primeiro secretário da Assembleia, deputado estadual Evandro Leitão (PDT), do presidente da Casa, José Sarto (PDT), e do líder do PDT na Câmara dos Deputados, André Figueiredo.

O debate ficará por conta dos deputados federais Heitor Freire (PSL), da base do presidente Bolsonaro, e o oposicionista Mauro Filho (PDT). Outros parlamentares, a exemplo do deputado federal José Guimarães (PT), devem participar do seminário.

Seminário

Nesta segunda e terça-feira, o Ceará reunirá importantes nomes para discutir a política nacional de resíduos sólidos e suas problemáticas, em seminário promovido pelo Instituto Future e parceiros. Evento será na CDL de Fortaleza. Jhonathas Assunção, secretário executivo de Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, participa do seminário, a convite do presidente da Agência Reguladora do Ceará (Arce), Fernando Alfredo Franco.

Filiação

Apontado como possível candidato do governador Camilo Santana à sucessão de Roberto Cláudio, Élcio Batista só vai se filiar a um partido - PT e PSB são os mais prováveis - seis meses antes da eleição. Até lá, vai montando sua estratégia política.

Apoio forte

Um nome surge forte como cabo eleitoral poderoso para puxar votos para Élcio: o secretário de Administração Penitenciária, Mauro Albuquerque, indicação dele para o Governo Camilo, com a missão de resolver o problema da violência no Estado. Só em Fortaleza, os homicídios já foram reduzidos em 65% e os assaltos em 70%.

Criatividade

Mauro Albuquerque usou a criatividade para barrar o uso de celulares pelos chefes de facções nos presídios: retirou as tomadas das celas. Os presos começaram a usar as quentinhas de alumínio para captar energia solar e recarregar as baterias dos celulares. O secretário, então, mandou trocar as embalagens de alumínio por outras de papelão. Sem celulares, os chefões não têm como ordenar ataques fora das prisões.