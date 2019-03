Paulo César Norões: Previdência é o tema da semana no Ceará

Segunda-feira a Assembleia Legislativa foi palco de uma audiência pública sobre a reforma da Previdência. A maioria dos participantes era de petistas. A frase daquele momento foi "Lula Livre". Nesta quinta-feira, no entanto, realiza-se na mesma AL um seminário para discutir o assunto, desta feita com a participação plural de trabalhadores, empresários e técnicos governamentais, a partir das 14 horas no Auditório Murilo Aguiar. A iniciativa é do deputado Carlos Felipe (PCdoB).

Na sexta-feira, a reforma da Previdência voltará a ser objeto de discussão, desta feita com plateia de políticos, empresários e jornalistas, que ouvirão e debaterão os posicionamentos dos deputados federais André Figueiredo e Mauro Filho, ambos do PDT, e Heitor Freire (PSL), além do economista Célio Fernando Melo, no Restaurante Pipo. O evento é organizado por membros do grupo Think Tanks, criado pelo jornalista Pompeuzinho Vasconcelos.

AgroBancada

Deputado Bruno Pedrosa se reuniu com membros da Fiec, da área do agronegócio. São produtores de tilápia, camarão, leite, pimentão, melão, rosas, banana, com geração de cerca de 20 mil empregos diretos, em todas as regiões do Ceará. Discutiram posicionamentos do Conselho Estadual de Meio Ambiente - Coema, e a necessidade de fortalecer uma bancada na Assembleia que tenha convergência com as lutas defendidas na reunião.

Planejamento

Grupo "Virgilistas Históricos" se reuniu ontem na biblioteca do ex-governador Lúcio Alcântara para planejar as homenagens ao Centenário de Nascimento de Virgílio Távora. Na pauta, sessões solenes na Assembleia Legislativa e no Senado e o lançamento do livro do escritor César Barreto "Virgílio Távora: O Estadista Cearense". Além do Dr. Lúcio, o grupo abriga os ex-deputados federais Cláudio Philomeno, Haroldo Sanford e Leorne Belém, o ex-prefeito de Fortaleza Luiz Marques, e os ex-deputados estaduais Nonato Prado, César Barreto, Marconi Alencar e Antonio Jacó.

Brasil X Brasil

As eleições municipais são só no ano que vem, mas em alguns municípios os bastidores já estão fervilhando. No Crato, por exemplo, enquanto o atual prefeito José Ailton Brasil tenta empurrar a sucessão pra frente e não define publicamente se tentará a reeleição, a oposição se articula. O jovem médico Aloísio, que por sinal também tem Brasil no sobrenome, admite que deverá ser candidato. Para tanto, já garantiu as bênçãos do deputado federal Capitão Wagner e do senador Eduardo Girão. Aloísio, que está deixando o PSDB, vai escolher entre o Pros do Capitão e o Podemos de Girão a sua nova legenda.